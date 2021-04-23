Фильмы студентов Мастерской А. Н. Сокурова покажут на ММКФ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Фильмы студентов Мастерской А. Н. Сокурова в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения (СПбГИКИТ) представят на Московском международном кинофестивале (ММКФ) 23 и 24 апреля. Всего будет показано 12 картин, после чего их режиссеры ответят на вопросы зрителей, сообщил ТАСС в пятницу Александр Сокуров.

"Все эти фильмы отличает свобода и независимость, - сказал режиссер. - Все, что эти режиссеры делают в кино, не повторяет никого, в том числе они и не стараются подражать мне. Они независимы и друг от друга, и от кино, которое существует вокруг".

"Девиз нашей студии: "Будьте свободными людьми", - продолжил Сокуров. - И нам удается поддерживать в режиссерах это внутреннее состояние свободы". Всего будет представлено 12 фильмов в рамках программы "Обратная перспектива". Ожидается, что после показа режиссеры ответят на вопросы зрителей.

Александр Сокуров набрал курс на факультете дополнительного образования СПбГИКИТ в 2019 году. В программу "Обратная перспектива" вошли учебные и курсовые работы, которые студенты сняли за полтора года обучения.

ММКФ в 2021 году продлится до 29 апреля. Показы проходят с ограниченной заполняемостью зала при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. В основную конкурсную программу включили 14 фильмов из разных стран. ТАСС выступает информационным партнером 43-го Московского международного кинофестиваля.