Фильм Молочникова "Скажи ей" открыл российские программы Московского кинофестиваля

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Драма Александра Молочникова "Скажи ей" о сложных отношениях внутри семьи открыла российские программы Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

"Несмотря на то, что пандемия влияет и на психику, и на настроение, неизменной остается любовь к кино. Давайте мы это сохраним", - сказала генеральный директор Московского международного кинофестиваля Наталья Семина.

Художественный руководитель секции Ирина Павлова отметила, что российские программы открывает не абсолютная премьера, но кино, которое еще долго будет иметь значение и влияние. "Влияние на умы прежде всего, потому что поднята одна из самых серьезных, на мой взгляд, проблем сегодня - проблема отцов и детей", - пояснила она.

Павлова добавила, что эта проблема часто поднимается в кулуарах, но "кинематограф относится к ней как к предмету для милой мелодрамы". "Это не всегда так, а часто серьезная драма. И режиссер Александр Молочников такую драму снял. Называется она "Скажи ей". Это формула, по которой ненавидящие друг друга взрослые общаются через ребенка", - сказала худрук секции.

Молочников поделился, что сценарий к фильму начали писать три года назад. "Несмотря на размеры зала и экрана, фильм скорее камерный. Он снят в России и в Америке, это камерная история про трех людей", - отметил он.

"Скажи ей" - автобиографическая история Молочникова о том, как распадается семья, а разменной монетой у родителей становится мальчик Саша. По сюжету ребенок разрывается между мамой Светой (Светлана Ходченкова) и папой Артемом (Артем Быстров), живущих в Санкт-Петербурге в 1990-х годах на разных берегах Невы. Затем герой переезжает вместе с мамой, влюбившейся в американца Майкла (Вольфганг Черни), за океан. В российский прокат фильм выйдет 13 мая.

О российских программах

В рамках российских программ будут показаны картины "Северный ветер" Ренаты Литвиновой, "Печень или история одного стартапа" Ивана Снежкина, "Пальма" Александра Домогарова-младшего, "Конец фильма" Владимира Котта, "Кто-нибудь видел мою девчонку" Ангелины Никоновой, "Не называй меня Вася" Альфии Шакирзяновой, "Эсав" Павла Лунгина и другие картины. Зрители также увидят новую российскую анимацию и документальное кино, ретроспективу к 100-летию Григория Чухрая.

ММКФ в 2021 году продлится до 29 апреля. Показы проходят с ограниченной заполняемостью зала при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. В основную конкурсную программу включили 14 фильмов из разных стран. ТАСС выступает информационным партнером 43-го Московского международного кинофестиваля.