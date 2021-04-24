Умер продюсер сериала "Удивительный человек-паук" Чарльз Фрайс

ТАСС, 24 апреля. Американский кинопродюсер Чарльз Фрайс, известный по работе над телесериалом "Удивительный человек-паук" (конец 1970-х годов), умер на 93 году жизни. Об этом в пятницу сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его семью.

"Чарльз Уильям Фрайс, успешный продюсер и исполнительный директор [кинокомпании Fries Entertainment], которого называли "крестным отцом телевизионного фильма", умер в четверг. Ему было 92 года", - сообщает издание.

По информации издания, в 1974 году Фрайс основал кинокомпанию Charles Fries Production, которая позже была переименована во Fries Entertainment. Как уточняется, по некоторым оценкам, компания сняла самостоятельно или приняла участие в съемках более 275 часов фильмов, мини-сериалов и сериалов.

Среди других проектов продюсера были мини-сериал "Марсианские хроники" (The Martian Chronicles), снятый по мотивам книги Рэя Брэдбери в 1980 году, документальная драма 1981 года "Горький урожай" (Bitter Harvest) и другие. В 1986 году в честь Фрайса была открыта звезда на "Аллее славы" в Голливуде.