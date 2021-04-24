Реставрацию главного храма Палеха XVIII века в Ивановской области начнут в 2022 году

ИВАНОВО, 24 апреля. /ТАСС/. Главный храм Палеха Ивановской области, построенный в XVIII веке на народные средства и не реставрировавшийся 114 лет, планируют начать ремонтировать в 2022 году. Реставрационные работы обойдутся примерно в 300 млн рублей, рассказал ТАСС глава Палехского района Игорь Старкин.

"Нам предстоит масштабная реставрация нашего главного Крестовоздвиженского храма в Палехе, нашей визитной карточки, который, по мнению проектировщиков, работающих над его проектно-сметной документацией, достоин включения в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. К работам мы планируем приступить уже в следующем году. Они будут вестись за счет федерального финансирования, объем средств на них составит порядка 300 млн рублей", - сообщил собеседник агентства.

По словам Старкина, в последний раз реставрация храма проводилась в 1907 году, с тех пор многие фрески, выполненные известными на весь мир палехскими иконописцами, из-за плесени были утрачены. В рамках предстоящих работ их планируют восстановить, причем к реставрации вновь готовы привлекать местных мастеров. Кроме того, в храме заменят кровлю, восстановят вышедшую из строя вентиляцию и систему отопления, установят автоматические верхние окна. "Без сомнения, реставрация храма наряду со строительством новой инфраструктуры позволит привлечь в Палех новых туристов", - отметил глава Палехского района.

Ранее Старкин сообщил ТАСС, что в регионе ведется активная работа над планом по привлечению туристов в Палех, который ежегодно посещают более 40 тыс. человек. В поселке уже восстановили дороги, сквер и фонтан, в мае после реставрации откроется арт-центр, созданный в отремонтированном здании бывших художественных мастерских. В планах строительство нового парк-отеля на 400 номеров. В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин также отметил высокий туристический потенциал Палеха.

О храме и Палехе

Крестовоздвиженский каменный храм Палеха был построен на народные средства в 1762-1774 годах в духе нарышкинского барокко. При этом первые сведения о церкви относятся еще к концу XVII века: в делах Патриаршего казенного приказа сохранились данные о ее постройке в 1693 году. В советское время храм служил отделением Музея палехского искусства и был одним из редких мест, где разрешалось открыто демонстрировать иконы - как "образцы дореволюционного искусства". Благодаря этому внутреннее убранство осталось нетронутым, сохранились даже резные царские врата XVI века - уникальный памятник декоративного храмового искусства.

В начале 1990-х годов храм вновь был возвращен церкви. В 2019 году власти Ивановской области получили по федеральной программе почти 9,6 млн рублей на разработку проектно-сметной документации на реставрацию храма.

Палех - поселок городского типа в Ивановской области, является старинным российским центром русского народного промысла - палехской лаковой миниатюры и иконописи. В поселке проживают около четырех тысяч человек, более 700 из которых - художники.