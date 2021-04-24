Фильм "Последняя "Милая Болгария" по книге Зощенко представили в конкурсе ММКФ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Первый показ единственного российского фильма в основной конкурсной программе ММКФ "Последняя "Милая Болгария" по мотивам книги Михаила Зощенко состоялся в киноцентре "Октябрь". Режиссер Алексей Федорченко рассказал журналистам, что хотел исследовать в картине меланхолию целого поколения интеллигенции.

"Это исследование меланхолии не только Зощенко, но и целого поколения интеллигенции того времени. К каким бы дневникам мы ни обращались, все находились в одинаковом душевном состоянии. Мы взяли в сценарий кусочки из Эйзенштейна, чтобы показать, что у целого поколения было примерно одинаковое состояние", - сказал Федорченко.

Он отметил, что идея фильма появилась у него 30 лет назад, когда читал книгу "Перед восходом солнца", но к написанию сценария они приступили с Лидией Осокиной только в 2016 году. "Мы сняли фильм достаточно быстро, потом два года искали деньги на ее завершение. Я удивился, что никто из кинематографистов не занимался этим произведением", - добавил режиссер.

По словам Осокиной, при создании сценария они стремились разложить произведение на две части, чтобы показать, с одной стороны, фильм о жизни Михаила Зощенко, с другой - добавить своеобразную детективную линию. "Книга совершенно уникальна, работать с ней - большое удовольствие, она сложная, очень плотная. Подобного рода произведений потом не случалось, такого типа книги в принципе редки в мировой литературе. Жалко, что ее мало знают, знают скорее любители русской литературы", - пояснила сценаристка.

"Последняя "Милая Болгария" снят по мотивам книги "Перед восходом солнца". Действие разворачивается в Алма-Ате в 1943 году, главным героем становится молодой садовод, который возрождает лечебный сорт яблок и расследует странное преступление. Режиссер Федорченко снял фильмы "Первые на Луне" (2005), "Овсянки" (2009), "Война Анны" (2017).

Зощенко начал писать автобиографическую повесть "Перед восходом солнца" до начала Великой Отечественной войны. В этом произведении автор пытался осознать свою меланхолию и страх жизни. Первые две главы он опубликовал в 1943 году, но последующие части в печати не появились из-за цензуры, а писателя подвергли жесткой критике. Впервые полностью произведение напечатали в 1973 году в США.

О фестивале

ММКФ в 2021 году продлится до 29 апреля. Показы проходят с ограниченной заполняемостью зала при соблюдении требований Роспотребнадзора. В основную конкурсную программу включили 14 фильмов из разных стран. ТАСС выступает информационным партнером 43-го Московского международного кинофестиваля.