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Тилль Линдеманн выпустит клип, снятый в цирке на проспекте Вернадского в Москве

Точная дата выхода клипа пока не назначена

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Немецкий музыкант, фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустит клип, снятый в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе цирка.

"Это будет клип Тилля Линдеманна, его сольный проект. Съемки пройдут в России, у нас в цирке", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе отметили, что точная дата выхода клипа пока не назначена.

Тилль Линдеманн - немецкий музыкант и поэт, фронтмен групп Rammstein и Lindemann. Ранее Линдеманн опубликовал на своем YouTube-канале ролик с исполнением на русском языке советской песни "Любимый город".

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