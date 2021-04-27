Тилль Линдеманн выпустит клип, снятый в цирке на проспекте Вернадского в Москве

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Немецкий музыкант, фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустит клип, снятый в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе цирка.

"Это будет клип Тилля Линдеманна, его сольный проект. Съемки пройдут в России, у нас в цирке", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе отметили, что точная дата выхода клипа пока не назначена.

Тилль Линдеманн - немецкий музыкант и поэт, фронтмен групп Rammstein и Lindemann. Ранее Линдеманн опубликовал на своем YouTube-канале ролик с исполнением на русском языке советской песни "Любимый город".