Выставка документов о преступлениях нацистов в Восточной Пруссии открылась в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 27 апреля. /ТАСС/. Выставка рассекреченных документов, свидетельствующих о преступлениях нацистов против советских граждан на территории бывшей Восточной Пруссии, открылась во вторник в Балтийском федеральном университете (БФУ) в рамках конференции "Без срока давности", проходящей в Калининграде. Экспонаты рассказывают о концлагерях на территории современной Калининградской области, расстрелах военнопленных и советских граждан, вывезенных на принудительные работы из Советского Союза, фактически узаконенном рабстве и геноциде советского народа.

"Эта выставка возвращает нас к временам 76-летней давности, временам, когда советские войска подходили к Кенигсбергу. На основании этих документов мы видим, можем судить о том, какие зверства здесь чинились нацистами <...> Мы, конечно, видим здесь документальные свидетельства того, что происходило на этой территории, - совершенно нечеловеческое, нарушающее любые нормы, любые законы ведения войны, любые человеческие законы. Отношение к военнопленным, отношение к людям, угнанным из Советского Союза на работы в Германию, людям, которых заражали специально болезнями, проводили на них какие-то бесчеловечные медицинские эксперименты, людям, которые фактически становились рабами. Фактически здесь был возрожден рабовладельческий строй", - отметил на открытии выставки исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.

На территории бывшей Восточной Пруссии располагалось около 50 нацистских концлагерей. Выставка рассказывает о казнях и расстрелах людей в них зимой и весной 1945 года, незадолго до разгрома Советскими войсками группировки фашистских войск. В лагере для военнопленных в Пиллау (современный Балтийск) были взорваны бараки с содержавшимися в них военнопленными, в лагере Штуттгоф недалеко от Данцига (современный Гданьск в Польше) в газовых камерах после заражения инфекционными заболеваниями, в частности, сыпным тифом ежедневно погибали до тысячи советских граждан и граждан других государств. В Пальмникене (современный Балтийск) загоняли в морскую воду и расстреливали выживших участников "Марша смерти", которых (около 7 тыс. человек) зимой 1945 года прогнали из Кенигсберга в Пальмникен. В самом Кенигсберге, на территории которого в феврале - апреле 1945 года располагалось 17 концлагерей, фактически за сутки до начала штурма города Советскими войсками, на 19 площадках были расстреляны около 1,7 тыс. узников.

"Мы, конечно, должны читать эти документы, обращаться к ним и помнить о том, что было здесь на самом деле недавно. Важно помнить это, а помнить - значит знать. А качественное историческое знание происходит из исторических документов. Поэтому, может быть, документальная выставка не настолько наглядна, как выставка каких-то вещей, каких-то предметов, но за каждым документом судьбы конкретных людей. И очень важно, чтобы здесь в университете с ними знакомились молодые люди, студенты, чтобы они знали, что здесь происходило, помнили и никогда бы не допустили повторения чего-то подобного", - отметил Могилевский.

Как отметил ректор БФУ Александр Федоров, выставка, открывшаяся в университете, будет доступна не только для студентов вуза. Она будет переезжать по школам региона, чтобы донести правду о военной истории. "Часть документов является подлинниками и имеет ограничения на передвижение, но мы позаботимся о том, чтобы она [выставка] была открыта как можно дольше. Мы рассчитываем, что документы будут пополняться, будет создана специальная экспозиция. Документы очень страшные, но это вещи, которые нужно помнить <...> То, что на территории Калининграда было 17 концлагерей, которые перерабатывали огромное количество людей, военнопленных, это ужасает, об этом надо помнить. Нам нужно установить памятные знаки и чтить память погибших безвинных людей", - сказал он.

Бывшая провинция

Современная Калининградская область занимает северную часть Восточной Пруссии, бывшей германской провинции. По решению Потсдамской конференции 1945 года эта территория вместе с Кенигсбергом была передана Советскому Союзу. На ней был организован Кенигсбергский особый военный округ, который также занимался гражданскими делами. 7 апреля 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР на территории округа была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую, город Кенигсберг - в Калининград.

Поисковое движение России реализует проект "Без срока давности" при содействии Федерального архивного агентства, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства обороны РФ, Российского исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета. Реализация проекта развивается в трех направлениях: архивно-исследовательское, поисковое с передачей результатов работы в следственные органы, просветительское.