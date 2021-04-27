Путин передал Эрмитажу евхаристический набор приданого дочери Александра II

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил Государственный Эрмитаж и передал музею на хранение евхаристический набор приданого дочери Александра II - великой княгини Марии Александровны.

Этот набор состоит из 22 предметов, выполненных из серебра с золочением, и трех бронзовых. Он был изготовлен в 1877 году в Санкт-Петербурге на фабрике Никольса и Плинке по заказу императорского двора для использования в домовой церкви в лондонской резиденции Кларенс-хаус великой княгиней Марией Александровной, в замужестве герцогиней Эдинбургской.

Венчание Марии Александровны и принца Альфреда, герцога Эдинбургского, состоялось в 1874 году в дворцовой церкви Зимнего дворца по православному обряду и Александровском зале Зимнего дворца по англиканскому обряду. В 1883 году Мария Александровна с мужем переехали в немецкий Кобург, куда было также перевезено и церковное имущество для домовой церкви. После смерти мужа Мария Александровна переехала в Швейцарию, где умерла в 1920 году. Комплект церковной утвари оказался на антикварном рынке, после Второй мировой войны был приобретен американским коллекционером Павлом Фекулой.

Собранная коллекция состоит из 16 серебряных изделий. Среди них - блюдо для освящения хлебов, чаша для освящения воды, кропило, малый крест для водосвятия, два подсвечника для жертвенника, тарелочка для проскомидии, тарелочка для просфоры, потир, большой напрестольный крест, дискос и звездица, дароносица, кадило, ковшик для причастия, небольшая ложка, копье с треугольным лезвием и малое копье.

Как сообщает сайт Кремля, президент также обсудил с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским планы развития музея.