На ММКФ представили фильм "Имморталист"

Картина повествует о человеке, который хочет спасти умирающего дедушку с помощью крионики (технология сохранения в состоянии глубокого охлаждения людей и других живых организмов в надежде на то, что в будущем их удастся оживить и вылечить при необходимости). Фильм "Имморталист" вошел в программу ММКФ "Эйфория изоляции".

"Этот фильм для меня особенный. Он говорит о том, что происходит в мире. Сейчас многие люди сильно боятся смерти из-за происходящего вокруг. "Имморталист" отвечает на вопрос жизни и смерти. <…> Мне кажется, что если зрители увидят этот фильм, то они будут много дискутировать, потому что в нем затрагиваются темы науки, религии, будущей жизни и так далее", - поделился режиссер.

Герой фильма Макс - адвокат компании по борьбе со старением. Он уверен, что может спасти умирающего дедушку, заморозив его до тех времен, когда наука найдет лекарство. Финансы позволяют ему выбрать вариант заморозки только головы, но его набожная мать настаивает на традиционных похоронах. Роли в картине исполнили Джефф Дюжарден, Шерилин Фенн, известная по роли в сериале "Твин Пикс" (Twin Peaks, 1990-1991), Франко Неро, сыгравший в картине "Джанго освобожденный" (Django Unchained, 2012), и многие другие.

Режиссер фильма "Имморталист" переехал в Лос-Анджелес из России в 2001 году. Он самостоятельно обучался кинопроизводству, работая на площадках в качестве актера массовых сцен у таких режиссеров, как Стивен Спилберг, Роберт Земекис, Клинт Иствуд. По совету актера Роберта Де Ниро Козлов решил попробовать себя в качестве режиссера и продюсера.

В беседе с ТАСС Козлов рассказал, что начал работать над фильмом "Имморталист" в 2017 году. "Жанр фильма, который я сделал, напоминает мне интеллектуальный фильм ужасов. Там есть саспенс, убийство, но это происходит в голове главного героя", - пояснил режиссер. Он также добавил, что сейчас заканчивает работу над фильмом про американскую звезду эпохи немого кино Рудольфо Валентино, который планируется выпустить в 2022 году. Одну из ролей в проекте исполнила итальянская актриса Изабелла Росселлини. Также в производстве находится документальная лента D-D-Dreamer о том, как Козлов шел к своей мечте в Голливуде, и комедия про морскую свинку Винни, в которой сыграет мексиканский комедийный актер Пол Родригес.

О фестивале

ММКФ в 2021 году продлится до 29 апреля. Показы проходят с ограниченной заполняемостью зала при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. В основную конкурсную программу включили 14 фильмов из разных стран. ТАСС выступает информационным партнером 43-го Московского международного кинофестиваля.