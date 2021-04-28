Музейно-выставочный центр "Дом Гумилевых" откроют в Тверской области в 2021 году

ТАСС, 28 апреля. Власти Тверской области выделили финансовую поддержку для создания в 2021 году 11 новых туристических объектов, одним из которых станет музейно-выставочный центр "Дом Гумилевых" в городе Бежецке. Его открытие приурочено к отмечаемым в этом году 135-летию со дня рождения поэта Николая Гумилева и 100-летию со дня его смети, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"В Бежецке, в квартирах, которые когда-то принадлежали семье поэта Серебряного века Николая Гумилева, создадут музейно-выставочный центр "Дом Гумилевых". Реализация проекта в 2021 году приурочена к 135-летию со дня рождения поэта и к 100-летию со дня трагической гибели Николая Гумилева", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Вопрос финансовой поддержки создания музейно-выставочного центра и еще 10 новых проектов в сфере туризма рассмотрели на заседании правительства региона. Суммарно 15 млн рублей получат юрлица и индивидуальные предприниматели для создание объектов турпоказа и инфраструктуры, а также муниципалитеты - для содействие развитию малого и среднего бизнеса в турсфере. "Самое ценное, что есть в экономике - это средний и малый бизнес, за который мы сегодня бьемся. Это те люди, которые благоустраивают свои территории, создают там рабочие места, те люди, которые, собственно, и формируют лицо нашей области", - приводит пресс-служба слова губернатора Игорь Рудени.

Планируется, что в течение 2021 года откроют музей гончарного промысла "Керамика из Лихославля", в Конаковском районе появится музей сыроделия, в городе Торжок построят и оснастят музей "Русского быта". Также поддержку получили проекты создания зала "Ржев XIX века" в музее истории города Ржева, музея "В мире животных" на оленьей ферме в Калининском районе, обустройство Ярмарочной площади в Вышнем Волочке и ряд других проектов.

Николай Гумилев (1886-1921) - русский поэт Серебряного века, прозаик, переводчик, литературный критик. Первый муж поэтессы Анны Ахматовой, отец советского и российского ученого, писателя и переводчик Льва Гумилева. Гумилев и Ахматов часто приезжали в Бежецк в период 1911-1917 годов. В селе Слепнево Бежецкого района находилось имение дворян Львовых, одной из владелиц усадьбы была мать поэта Анна Ивановна Гумилева, в девичестве - Львова. В 1935 году родовой дом Гумилевых из Слепнево перенесли деревню Градницы, в нем до 1987 года располагалась школа, а с 1989 года он стал мемориальным.