В Петербурге представили премьеру нового фильма Тимура Бекмамбетова "Девятаев"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Премьерный показ фильма Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова о подвиге советского летчика Михаила Девятаева состоялся в среду вечером в Санкт-Петербурге. Творческая команда представила зрителям картину в кинотеатре "Аврора", передает корреспондент ТАСС.

"Я думаю, что этот фильм увидят миллионы людей, и имя Михаила Петровича Девятаева станет синонимом стойкости, человечности и памяти", - сказал Бекмамбетов, обращаясь к зрителям после показа.

Фильм "Девятаев" рассказывает о подвиге советского летчика, возглавившего побег группы заключенных из немецкого концлагеря в годы войны. Блокбастер создан компаниями "Базелевс", "Военфильм" и "МТС Медиа", в прокат он выходит при поддержке "России-1". Съемки проходили в павильонах "Ленфильма" и в Кронштадте, часть из них провели в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса.

"Наш фильм - о дружбе, о людях и о том, что значит любить Родину. Это не просто "стрелялки" обычные и экшн-сцены, это фильм в первую очередь про человеческие отношения", - сказал журналистам перед показом актер Павел Прилучный, исполнивший в драме роль Героя Советского Союза Михаила Девятаева. На премьере в Санкт-Петербурге присутствовал сын Девятаева Александр.

Общаясь с журналистами после премьеры, ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе отметил, что фильмы, основанные на реальных событиях, всегда вызывают особый интерес. "Очень приятно, что наш кинематограф обращается не только к каким-то фантастическим сюжетам, но к реальным подвигам. Например, я никогда про это не слышал, и мне безумно захотелось выйти и найти, прочитать, узнать, - сказал он. - Мне кажется, что в нынешнем мире, где понятие дружбы в последнее время претерпевает огромное количество переосмыслений, может быть, кто-то посмотрит и поймет, что любовь, преданность - это не пустой звук".

Отвечая на вопрос ТАСС о планах международного проката ленты "Девятаев", Бекмамбетов заверил, что "прокат будет, вообще не сомневайтесь".

О подвиге Девятаева

Михаил Девятаев 13 июля 1944 года был сбит, отражая вражеский авианалет в районе Львова. Летчик был взят в плен и помещен в концлагерь на острове Узедом (Германия). 8 февраля 1945 года группа из 10 заключенных во главе с Девятаевым, дождавшись ухода техников и убив охранника, захватила бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и покинула на нем территорию лагеря.