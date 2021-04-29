Торжественная церемония закрытия ММКФ и вручение наград пройдут в Москве

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Лауреатов Московского международного кинофестиваля (ММКФ) назовут в театре "Россия" на торжественной церемонии закрытия в четверг. Гостям вечера также покажут музыкальную мелодраму "Кафе моей памяти" режиссера Вальто Бальцара, сообщает пресс-служба смотра.

ММКФ открылся в столице 22 апреля. За восемь дней члены жюри во главе с филиппинским режиссером Брийянте Мендосой посмотрели 14 картин. Россию в основном конкурсе представил фильм "Последняя "Милая Болгария" Алексея Федорченко по мотивам произведения Михаила Зощенко "Перед восходом солнца".

"Я помню, как впервые сам начал участвовать в фестивалях. Помню, мой фильм впервые был в Каннах. И один из критиков написал разгромную рецензию на него. Но год за годом мои проекты продолжали отбирать в программы международных фестивалей, в конце концов я получил награду на Каннском кинофестивале (приз за лучшую режиссуру за фильм "Бойня" в 2009 году). Я понял, что нужно судить фильмы не по себе, а по их заслугам. Я буду подходить к своей работе именно так", - сказал Мендоса на пресс-конференции по видеосвязи.

Председатель жюри участвовал в обсуждениях удаленно, поскольку за несколько дней до приезда в Москву его тест на коронавирус оказался положительным. Остальные эксперты, среди которых режиссеры Карим Айнуз, Нигина Сайфуллаева, актер Милош Бикович и кинокомпозитор Юрий Потеенко, присутствовали на фестивале лично.

Главной площадкой ММКФ традиционно стал киноцентр "Октябрь". Фильмы также показывали в кинотеатрах сети "Москино", Центре документального кино, кинозалах Третьяковской галереи, "Иллюзионе" и во вновь открывшемся "Художественном". Показы проходили с ограниченной заполняемостью зала при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

Кино о любви

Фестиваль в этом году закроется показом мюзикла "Кафе моей памяти" Вальто Бальцара. По сюжету, Эмилия работает в кафе своей матери в Финляндии, где встречает Филиппа, переехавшего из Франции, чтобы преподавать язык.

"Картина снята на французском и финском языках, она является парафразом на знаменитый мюзикл "Шербургские зонтики" французского кинорежиссера Жака Деми. В этом году исполняется 90 лет со дня его рождения, мы отмечаем эту дату. Картина "Кафе моей памяти" - легкого жанра, она прекрасно смотрится. Думаю, она будет пользоваться успехом. Показ на закрытии ММКФ станет для нее хорошим стартом", - рассказал ТАСС программный директор смотра Кирилл Разлогов.

О призах ММКФ

Лучший фильм основного конкурса получит главный приз фестиваля - "Святого Георгия". Определятся также обладатели специального приза жюри, награды за лучшую режиссерскую работу, лучшие исполнители мужской и женской ролей. Кроме того, будут отмечены лучшие фильмы конкурсов документального и короткометражного кино. Также в четверг до основной церемонии назовут обладателей приза зрительских симпатий и наград от критиков и киноклубов.

Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году. В 1972 году ему была присвоена аккредитация высшего класса "A" Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. В 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков.

ТАСС выступает информационным партнером 43-го Московского международного кинофестиваля.