Военный фильм "Сердце солдата" вышел в прокат в Якутии

ЯКУТСК, 29 апреля. /ТАСС/. Художественный фильм "Сердце солдата", основанный на творчестве якутского писателя, поэта и фронтовика Тимофея Сметанина, вышел в четверг в прокат на территории Якутии. Об этом сообщил ТАСС режиссер фильма Руслан Тараховский.

"Фильм "Сердце солдата" выходит сегодня в прокат во всех кинотеатрах Якутии. В фильме есть две временные параллели, где Тимофей Сметанин на войне пишет стихи и где в наше время молодой скрипач преодолевает жизненные испытания и находит любовь благодаря театру и творчеству Сметанина", - рассказал Тараховский.

Хронометраж составляет 1 час 16 минут. Как отметил режиссер, в основе фильма - преемственность поколений, поднимаются темы памяти о войне, об исполнении мечты. "Все это поддерживается фронтовыми стихами с запахом пороха - стихами Тимофея Сметанина. Я думаю, что это впервые в якутском кинематографе, когда на протяжении всего фильма звучат стихи. В этом фильме объединились разные виды искусства - кино, театр, музыка и поэзия, на стыке этого и построен этот фильм", - отметил Тараховский.

Съемки фильма начались в середине 2017 года и продолжались три года. Они проходили при поддержке Министерства культуры и духовного развития Якутии, Академического театра им. П. А. Ойунского, Русского драматического театра им. А. С. Пушкина, администрации Кобяйского района, кинокомпании "Сахафильм", филармонии Якутии и НВК "Саха".

"Фильм снят по заказу Кобяйского района, откуда родом Тимофей Сметанин. Автором идеи и генеральным продюсером является Дмитрий Татаринов, который родом из села Тыайа, как и сам Сметанин. Бюджет составил 1,6 млн рублей. Съемки шли в окрестностях Якутска, в частности, в селах Владимировка и Хатассы", - добавил режиссер.