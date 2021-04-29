В Музее истории космонавтики в Калуге пройдут 10 выставок в 2021 году

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге в 2021 году проведет 10 выставок. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства культуры РФ по итогам открытия нового комплекса музея, на котором присутствовала министр культуры Ольга Любимова.

"Для меня большая честь присутствовать сегодня на долгожданном открытии нового здания Музея истории космонавтики имени Константина Эдуардовича Циолковского. Впереди вас ждут амбициозные планы - до конца года будут реализованы еще 10 выставок. И мы готовы помогать вам в реализации образовательных и творческих проектов, нацеленных на сохранение историко-культурного наследия нашей страны", - цитирует пресс-служба министра культуры РФ Ольгу Любимову.

Как уточняется в сообщении, по словам Любимовой, новый комплекс музея ежегодно будут посещать до 500 тыс. человек.

Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского создан в Калуге в 1967 году. Его новый комплекс строился в течение семи лет. Это трехэтажное здание с собственным кинотеатром и обсерваторией, его общая площадь составляет 12,5 тыс. кв. метров, представлено порядка 900 экспонатов. На безе музея будет создан туристический кластер Калужской области.