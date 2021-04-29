Фестиваль немецкой культуры пройдет с 15 мая по 6 июня во Владивостоке

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Масштабный Фестиваль немецкой культуры и немецкого языка пройдет во Владивостоке с 15 мая по 6 июня. Об этом в четверг сообщили ТАСС в посольстве ФРГ в Москве.

"С 15 мая по 6 июня в рамках Года Германии 2020/2021 в России пройдет Фестиваль немецкой культуры и немецкого языка во Владивостоке - одно из самых масштабных событий города", - сообщили в посольстве.

Площадкой, на которой пройдет большая часть из 80 мероприятий фестиваля, станет специально построенный временный павильон на открытой площадке Морского вокзала. "Программа фестиваля объединит в себе выставки, семинары, артист-токи, сценические чтения, мастер-классы, перформансы и музыкальную и кинопрограмму", - добавили в посольстве.

В германском диппредставительстве также сообщили, что часть мероприятий будет доступна в онлайн-формате на сайте фестиваля.