Билборд с певицей Монеточкой появился на Таймс-сквер

ТАСС, 29 апреля. Аудиостриминговый сервис Spotify в рамках своей программы по поддержке женщин в музыкальной индустрии Equal разместил билборд с российской исполнительницей Монеточкой (Елизаветой Гырдымовой) на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании.

Кампания Equal в поддержку женщин в музыкальной индустрии была запущена 8 марта в честь Международного женского дня и охватывает 50 стран. Для всех участников программы создаются локальные плейлисты с музыкой от женщин-креаторов. Во флагманский плейлист Equal Global входит музыка исполнительниц со всего мира.

"Монеточка - идеальное воплощение молодой self-made исполнительницы, - пояснили в Spotify. - Уже в 18 лет она выпустила свой первый альбом с 12 треками, исполненными под фортепиано, а уже через два года вышел ее первый студийный альбом "Раскраски для взрослых". Сегодня у Монеточки более 300 тыс. ежемесячных слушателей в Spotify. Самый популярный трек исполнительницы "Каждый раз" набрал более 4 млн прослушиваний".

Фотография Монеточки была выбрана в качестве обложки первого российского плейлиста Equal, в котором собраны треки женщин-музыкантов. "Обложка первого плейлиста Equal со мной на Таймс-сквер - это такая вещь, о которой я даже не смела мечтать, - привели в пресс-службе слова певицы. - Поэтому я хочу, чтобы каждая девочка, которая слушает мою музыку, в отличие от меня все-таки не боялась мечтать и помнила, что даже самые безумные мечты могут сбываться".

Героиня на обложке плейлиста будет меняться каждый месяц.