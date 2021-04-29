Фотовыставка о становлении "Современника" открылась в ГУМе

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Фотовыставка "Современники "Современника", приуроченная к 65-летию театра, открылась в четверг в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес", передает корреспондент ТАСС.

В экспозицию вошли кадры известного российского журналиста и фотографа Юрия Роста и фотографии из архивов "Черешневого леса" и театра "Современник". Выставка будет работать до 31 мая.

"Мы не претендуем на целую историю, мы претендуем на субъективный взгляд. Взгляд Юрия Роста, классический, 1960-70-х годов, иногда слишком острый, встречается со взглядом XXI века, когда появляется право на радость, право на праздник, разнузданность в хорошем смысле слова", - сказала ТАСС куратор выставки Евгения Кузнецова.

Она пояснила, что выставка разделена на две части - XX и XXI века. "Эта выставка - два отражения, два блика из великой истории, но очень важных", - добавила куратор. На колоннаде вокруг фонтана торговой галереи расположены портреты семи выпускников Школы-студии МХАТ 1956 года, которые стали основателями "Современника" - Олега Ефремова, Галины Волчек, Игоря Кваши, Лилии Толмачевой, Евгения Евстигнеева, Олега Табакова и Виктора Сергачева.

Художественный руководитель театра Виктор Рыжаков сказал журналистам, что театр за свою историю пережил многое, но он неизменно пользовался зрительской любовью. "Можно похвастаться, что все 65 лет залы этого театра были полные. У этого театра есть большая армия поклонников, которые считают, что они выросли на "Современнике", и сегодня их дети продолжают эту традицию. Наверно, в этом и есть сила, и магическая притягательность идеи, осуществленной молодыми тогда людьми", - отметил он.

Посетители выставки увидят кадры, на которых запечатлен процесс репетиций, премьеры спектаклей, а также празднования юбилеев. На снимках - актеры, работавшие и продолжающие работать в театре Лия Ахеджакова, Алла Покровская, Сергей Гармаш, Валентин Гафт, Чулпан Хаматова, Ольга Дроздова и те, кто были поклонниками и друзьями театра - художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, певица Алла Пугачева, режиссеры Дмитрий и Марина Брусникины, телеведущий Владимир Познер, президент Пушкинского музея Ирина Антонова и многие другие.

Гости открытия

Идея посвятить эту выставку театру принадлежит главе группы компаний Bosco di Ciliegi Михаилу Куснировичу и исполнительному директору фестиваля "Черешневый лес" Эдит Куснирович. Гостями открытия стали гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели, актрисы Ингеборга Дапкунайте, Марина Зудина и Марина Неелова, известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Выставка проходит в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". ТАСС выступает официальным информационным партнером фестиваля.