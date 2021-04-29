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Евровидение - 2021

СМИ: на "Евровидение" допустят зрителей

© Review News/Shutterstock/FOTODOM

Зрители будут допущены на конкурс "Евровидение" в 2021 году - газета "Телеграаф".

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