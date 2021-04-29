Приз за лучшую режиссуру на ММКФ присудили Алексею Федорченко

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Приз за режиссуру на Московском международном кинофестивале (ММКФ) присудили российскому режиссеру Алексею Федорченко, снявшему картину "Последняя "Милая Болгария" по книге Михаила Зощенко, передает корреспондент ТАСС.

"Приз за лучшую режиссерскую работу получает Алексей Федорченко за фильм "Последняя "Милая Болгария", - сказал председатель жюри Брийянте Мендоса по видеосвязи.

"Последняя "Милая Болгария" - единственный российский фильм в конкурсной программе ММКФ, он снят по мотивам книги Зощенко "Перед восходом солнца". Действие картины разворачивается в Алма-Ате в 1943 году, главным героем становится молодой плодовод, который возрождает лечебный сорт яблок и расследует странное преступление.

Федорченко снял фильмы "Первые на Луне" (2005), "Овсянки" (2009), "Война Анны" (2017) и другие.

Приз конкурса короткометражного кино получила картина "Коллеги" режиссера Янниса Александера Кифера из Германии. "Этот фильм говорит о нашем общем травмирующем опыте", - отметил режиссер, получая награду. Он присутствовал на церемонии лично.

Член жюри документального кино Лев Карахан объявил, что лучшим документальным фильмом стала "Сабайя" шведского режиссера Хогира Хирори. Специального упоминания удостоилась картина "Амурская Голгофа" Юлии Серьгиной. Ранее обе ленты получили призы Гильдии неигрового кино.