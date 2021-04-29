Спецприз ММКФ получил актер Сергей Никоненко

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Почетной награды Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) имени Константина Станиславского "Верю" удостоился актер Сергей Никоненко. Он отмечен "За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского" на церемонии закрытия киносмотра в четверг, объявил президент смотра Никита Михалков.

"Приз Станиславского "Верю" получает человек, с которым меня связывает давняя дружба, лет этак 55. <…> Но приз он получает не за это, а за то, что действительно предан этой актерской школе. Сергей Никоненко, которому исполнилось 80 лет", - сказал Михалков.

Никоненко поблагодарил за высокую награду. "Мне очень приятно получить этот приз от живого классика отечественного кино. Тем более, что я могу констатировать с радостью, что участвовал в становлении этого режиссера", - сказал Никоненко. Вместе с Михалковым они объявили о закрытии 43-го Московского международного кинофестиваля.

Почетная награда была учреждена на ММКФ в 1999 году. Премию имени Константина Станиславского "Верю" получали, в частности, Джек Николсон, Жанна Моро, Мерил Стрип, Харви Кейтель, Фанни Ардан, Даниэль Ольбрыхский, Жерар Депардье, Олег Янковский, Изабель Юппер, Эммануэль Беар, Катрин Денев, Жаклин Биссет, Ксения Раппопорт, Хелен Миррен, Рэйф Файнс.

ММКФ в 2021 году открылся 22 апреля и завершится в четверг. Показы проходили с ограниченной заполняемостью зала при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. В основную конкурсную программу включили 14 фильмов из разных стран. ТАСС выступает информационным партнером кинофестиваля.

Лауреат премии

Сергей Никоненко родился 16 апреля 1941 года в Москве. Окончил актерский факультет ВГИК, мастерами его курса были Сергей Герасимов и Тамара Макарова, позднее также стал выпускником режиссерского факультета. Среди его актерских работ - картины "Звонят, откройте дверь" Александра Митты, "Пой песню, поэт…" Сергея Урусевского, "Шестой" Самвела Гаспарова, "Зимний вечер в Гаграх" Карена Шахназарова. Всего Никоненко исполнил свыше 200 ролей в кино и сериалах. На данный момент он является президентом гильдии актеров Союза кинематографистов РФ.

Никоненко также выступил в качестве режиссера 16 картин, среди которых - "Птицы над городом", "Люблю. Жду. Лена", "Семьянин", "Охота жить" по мотивам рассказов Василия Шукшина.

Актер и режиссер в 1994 году основал в Москве Есенинский культурный центр, который занимается сохранением памяти и творческого наследия поэта. Никоненко удостоился звания Народный артист РСФСР (1991), ордена "Знак почета" (1971), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2001), ордена Почета (2011) и ордена Александра Невского (2017).