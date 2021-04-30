Ретроспектива якутского кино откроется в "Иллюзионе" фильмом "Срединный мир"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Большая ретроспектива якутского кино откроется в московском кинотеатре "Иллюзион" показом первого полнометражного якутского фильма "Срединный мир" Алексея Романова, всего в программу включили 15 картин разных жанров. Об этом ТАСС сообщила куратор ретроспективы Александра Лаврова.

В последние годы Республика Саха стала важным центром кинопроизводства России, который также называют "Сахавуд" по аналогии с Голливудом. "Ретроспективы якутского кино успели пройти на фестивалях в Берлине и в Пусане еще в 2017 году. И наконец с 30 апреля по 8 мая 2021 года ретроспектива пройдет и в Москве. В программу вошли 15 полнометражных фильмов, снятых в разные годы, победители фестивалей и хиты проката, авторское кино и весь спектр жанров от хорроров до комедий", - сказала Лаврова.

Куратор отметила, что якутское кино зародилось около 30 лет назад, когда по всей стране региональные студии закрывались, перепрофилировались или простаивали. "В Якутии президентом республики в 1992 году был издан указ о создании национальной кинокомпании "Сахафильм". В том же указе было постановлено включить в государственный заказ создание картины "Срединный мир", которая и стала первым якутским полнометражным фильмом", - сказала Лаврова.

Именно эта документально-игровая картина режиссера Алексея Романова, которая рассказывает об обрядах, верованиях и быте народа Саха, откроет ретроспективу, зрителям покажут ее с 35-мм пленки из архива Госфильмофонда России.

Прорывное кино

По словам куратора ретроспективы, фильмы студии "Сахафильм" снимались на якутском языке и были ориентированы на местного зрителя, но постепенно "стали прорывать границы республики", участвуя в российских и международных фестивалях. Число их наград превышает 80.

"2020 год стал настоящим прорывом для кинематографа Якутии - фильм Дмитрия Давыдова "Пугало" получил главный приз Кинотавра, а "Черный снег" Степана Бурнашева победил на фестивале "Окно в Европу". 2021 по праву можно назвать годом якутского кино - сразу несколько картин выходят в общероссийский прокат, целый номер журнала "Искусство кино" посвящен кинематографу Саха, по всей стране проходят спецпоказы и встречи с якутскими режиссерами, выходят массы интервью и статей, со всех сторон анализирующие феномен якутского кино", - отметила собеседница агентства.

Гостей ретроспективы ожидают, в частности, премьеры трех фильмов - подростковой истории любви "Потанцуй со мной" молодого режиссера Никандра Федорова, мистического триллера "Замыкание" Татьяны Эверестовой и военной драмы "Рядовой Чээрин" Дмитрия Кольцова. Кроме того, в программу вошли фестивальные хиты "Нет бога кроме меня" Дмитрия Давыдова, "Надо мною солнце на садится" Любови Борисовой, "Царь-птица" Эдуарда Новикова и другие фильмы.