Актера Ноэля Кларка лишили премии BAFTA после обвинений в домогательствах

ЛОНДОН, 30 апреля. /ТАСС/. Британский актер Ноэль Кларк, известный по фильмам "Шпана 2" (Adulthood, 2008) и "Стартрек: Возмездие" (Star Trek Into Darkness, 2013), временно лишен награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за вклад в развитие кинематографа после того, как 20 женщин обвинили его в домогательствах. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении киноакадемии Соединенного Королевства.

"В свете утверждений о серьезных проступках со стороны Ноэля Кларка, опубликованных в четверг вечером в газете The Guardian, BAFTA приняла решение приостановить его членство и временно аннулировать присуждение ему награды за вклад в развитие кинематографа. Это мера вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего оповещения", - отмечается в сообщении.

В четверг The Guardian опубликовала материал, в котором говорилось о том, что 20 женщин, работавших в разное время с Кларком, обвинили его в домогательствах и издевательствах, которые он якобы совершал по отношению к ним в период с 2004 по 2019 год. При этом в статье отмечалось, что BAFTA, вручившая 10 апреля актеру премию за вклад в развитие кино, была в курсе утверждений о его непристойном поведении в общении с коллегами.

Сам 45-летний Кларк опроверг данные обвинения. "За свою двадцатилетнюю карьеру я поставил инклюзивность и разнообразие во главу угла. За это время ни один человек не оставил жалобу на меня. Если кто-либо, с кем я работал, чувствовал себя некомфортно или ощущал неуважение с моей стороны, я искренне извиняюсь. Я категорически отрицаю [обвинения] в развратных действиях сексуального характера и намерен защитить себя от этих лживых утверждений", - подчеркивается в заявлении актера.

Среди тех, кто публично на страницах издания выступил с обвинениями в адрес Кларка, были в частности продюсер Джина Пауэлл, актриса Джоанна Джеймс, а также помощник режиссера россиянка Анна Авраменко, которая в качестве стажера работала вместе с ним над фильмом "Попали!" (Doghouse, 2009). По словам Авраменко, Кларк приставал к ней на съемочной площадке и пытался неоднократно поцеловать ее, невзирая на то что она была против.

Кларк также знаком публике по картинам "Секс, наркотики и рок-н-ролл" (Sex & Drugs & Rock & Roll, 2009), "Центурион" (Centurion, 2009) и "Аномалия" (The Anomaly, 2014). В 2009 году за фильм "Шпана 2", где он выступил режиссером и автором сценария, а также исполнил главную роль, Кларк получил премию BAFTA в номинации "Восходящая звезда". Он женат на португальской визажистке Ирис да Силве, пара воспитывает троих детей.