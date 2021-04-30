Герои "золотой коллекции" "Союзмультфильма" могут стать персонажами комиксов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Герои классических мультфильмов киностудии "Союзмультфильм" могут появиться в комиксах издательства Bubble Comics, создавших серию "Майор Гром". Об этом сообщили в пресс-службе студии в пятницу.

"Союзмультфильм" и российское издательство Вubble Comics, выпустившее серию популярных комиксов "Майор Гром", работают сразу над несколькими совместными проектами. <...> Партнеры работают над серией комиксов, героями которых могут стать легендарные персонажи классической российской анимации", - сказали в пресс-службе, добавив, что в настоящее время прорабатываются несколько вселенных, в которых могут существовать герои.

По словам главного редактора издательства Bubble Романа Коткова, сценаристы, которые занимаются созданием комиксов с героями "золотой коллекции" внимательно изучают "ДНК" образа каждого персонажа, особенности вселенной, в которой он существует. "Мы хотим, чтобы, появившись на страницах комиксов, персонажи сохранили дух и яркие характерные черты - в таком случае это будет гармоничное развитие классических образов, за которым будет интересно наблюдать читателю", - приводят его слова в пресс-службе.

Помимо этого, в рамках сотрудничества компании готовят выпуск анимационного сериала "Крутиксы", ориентированного на аудиторию от 6 лет. Серия комиксов Bubble "Крутиксы" о приключениях зверей-супергероев выходила в 2017-2018 годах. В ходе совместной работы над мультсериалом вселенная была дополнена новыми героями. "Премьера "Крутиксов" состоится осенью 2021 года: как ожидается, она будет приурочена к датам проведения фестиваля популярной культуры Comic Con Russia", - сказали в пресс-службе.

Генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская подчеркнула, что студия всегда стремилась к экспериментам и открыта к различным форматам сотрудничества. "Взаимодействие с издательством Bubble поставило перед нами целый ряд интересных задач, которые связаны с "переездом" героев комиксов на экраны и наоборот - это совершенно новый прецедент в целом для российской анимации", - приводят ее слова в пресс-службе.