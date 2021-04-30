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Работы по благоустройству Исторического бульвара в Севастополе возобновят в 2022 году

Ранее на срыв реконструкции бульвара обращали внимание президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Ольга Любимова

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Работы по благоустройству Исторического бульвара, разбитого более века назад в память о героизме русских воинов во время боев за Севастополь в годы Крымской войны, возобновят в 2022 году, сообщил журналистам директор Музея героической обороны и освобождения Севастополя Александр Барков.

Ранее на срыв реконструкции бульвара обращали внимание президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Ольга Любимова. Согласно данным на сайте правительства Севастополя, сроки вода объекта пришлось сдвинуть из-за "неисполнительности подрядчиков". Барков пояснил журналистам, что проект, по которому велись работы, был разработан с целым рядом нареканий - в частности, в нем не были учтены расположенные на Историческом бульваре памятники. Поэтому возобновить работы после разрыва контракта с прежним подрядчиком не удалось - необходимо было переработать проектную документацию.

"Проектирование будет осуществляться в два этапа в течение этого года. Два этапа - чтобы, не дожидаясь окончания [второй половины проекта], приступить к работам [в первой части бульвара] в начале следующего года", - сказал Барков.

Ранее Барков сообщал, что отремонтировать Исторический бульвар и здание, где экспонируется панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", планируется к 2023 году.

Он уточнил, что в первую очередь планируется завершить благоустройство входной группы и территории, прилегающей к площади Ушакова - одной из центральных в Севастополе. При этом документация дорабатывалась с учетом мнения севастопольских специалистов в области архитектуры и строительства, учтены наработки тех, кто разрабатывал план центральной части города при восстановлении Севастополя после Великой Отечественной войны. Руководство музея рассчитывает, что после доработки проекта и получения заключения от Главгосэкспертизы, подрядчиков для благоустройства территории удастся найти за полтора-два месяца - столько, в среднем, занимают конкурсные процедуры.

О памятниках Первой обороне Севастополя

Крымская война началась осенью 1853 года, а через год вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии), обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского полуострова русский флот. 13 сентября 1854 года началась осада Севастополя, которая продолжалась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тыс. человек. Бои за город во время Крымской войны принято называть Первой обороной Севастополя.

К 50-летию Первой обороны была создана панорама, размещенная в отдельном здании. В годы Великой Отечественной войны там произошел пожар, после войны полотно было заменено. Здание панорамы находится на Историческом бульваре, где расположены несколько мемориалов и памятных объектов, связанных с Первой обороной Севастополя.

Реконструкция мемориального комплекса памятников обороны Севастополя 1854-1855 годов "Исторический бульвар" началась в 2018 году, ее заказчиком является Минкультуры РФ, на финансирование работ предусмотрено около 500 млн рублей. Предполагалось, что в ходе реконструкции должны быть отремонтированы и восстановлены орудийные батареи Четвертого бастиона, превращена в музей подземно-минная галерея, расширены выставочные площади, воссозданы малые архитектурные формы, отремонтирована вся инфраструктура мемориального комплекса. Последний раз реконструкция Исторического бульвара проводилась около 70 лет назад.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияСевастопольЛюбимова, Ольга Борисовна
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