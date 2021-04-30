Владимир Бакулев покидает пост директора Театра кукол им. Образцова

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Директор Центрального театра кукол имени С.В. Образцова Владимир Бакулев, занимавший эту должность с 2019 года, уходит с поста по соглашению сторон. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

"Владимир Бакулев покидает пост директора Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова по взаимному соглашению сторон. Сегодня как никогда высока востребованность работы с юным зрителем, и для этого требуются актуальные подходы к обновлению репертуара, расширению гастрольной работы, а также внедрению новых форм взаимодействия с публикой", - сказали в пресс-службе.

В Минкультуры подчеркнули, что коллектив театра накопил бесценный творческий опыт и обогатил золотой фонд театрального искусства уникальными постановками. Но, принимая во внимание опыт пандемии, учреждению необходимо адаптировать традиции к существующим потребностям времени и отвечать на запросы зрителя.

"Новое руководство должно придать импульс поступательному движению вперед, сформировать совместно с коллективом учреждения особый взгляд на развитие театра и кукольного мастерства, которым всегда отличался великий мастер - Сергей Владимирович Образцов", - резюмировали в пресс-службе.

Театр кукол имени С.В. Образцова - крупнейший российский кукольный театр, он был создан в 1931 году. В нем находятся единственная в России библиотека литературы о куклах и самый большой в мире Музей театральных кукол от античности до наших дней. В разные годы театр прославили спектакли "По щучьему велению" (1936), "Волшебная лампа Аладдина" (1940), "Король-олень" (1943), "Необыкновенный концерт" (1946), "Божественная комедия" (1961), "Дон Жуан" (1975).