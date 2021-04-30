Новым гендиректором Пермской оперы стал композитор из Петербурга Довлет Анзароков

ПЕРМЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Довлет Анзароков, ранее работавший в Александрийском театре, возглавил Пермский театр оперы и балета. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте театра.

"Сегодня, 30 апреля, руководству Пермского театра оперы и балета был представлен новый генеральный директор - Довлет Анзароков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Анзароков является советником при ректорате Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Также он написал более 40 музыкальных произведений различных форм и жанров.

В ноябре 2020 года Андрей Борисов, занимавший с 2019 года пост генерального директора Пермского театра опера и балета имени Чайковского, перешел на работу в Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ), где занял должность руководителя.