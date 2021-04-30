Русский музей открыл в испанском филиале выставки, посвященные Толстому и Айвазовскому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Государственный Русский музей открыл в своем филиале в Малаге три новые выставки, посвященные художникам-маринистам, творчеству Льва Толстого и теме войны и мира в русском искусстве. О новых выставках руководители музея рассказали в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

Как отметил генеральный директор Русского музея Владимир Гусев, испанский филиал существует уже шесть лет, сотрудничество с испанскими партнерами не прекращалось даже во время пандемии. "Шестой год подряд мы постоянно открываем здесь выставки - одну большую, которая работает в течение всего года, и 4-5 выставок менее длительного срока работы. Для нас это очень важное сотрудничество. Нам интересно работать здесь, потому что мы видим, как испанцам интересно российское искусство. Они идут на все наши выставки", - сказал Гусев.

Выставка "Война и мир в русском искусстве" представит европейским зрителям 180 произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из собрания Русского музея. Это огромные батальные полотна, портреты известных полководцев, картины с изображением парадов и сцен тяжелых солдатских будней. В экспозицию вошли произведения Виктора Васнецова, Василия Верещагина, Ореста Кипренского, Бориса Кустодиева, Казимира Малевича, Кузьмы Петрова-Водкина, Аркадия Пластова и других художников.

На выставке "Лев Толстой. Дорога жизни" покажут около 40 произведений живописи, графики и скульптуры, связанных с жизнью и творчеством писателя и его знаменитым романом "Война и мир". Среди них - работы Ильи Репина, Паоло Трубецкого, Леонида Пастернака. Как сообщили представители музея, особое место на выставке займет рисунок Пабло Пикассо, созданный им 15 сентября 1956 года на форзаце французского издания "Войны и мира".

Выставка "Иван Айвазовский и художники-маринисты в России" включает около 40 произведений основоположника маринизма в России и других мастеров, изображавших море, - Алексея Боголюбова, Григория Чернецова, Александра Беггрова.

Филиал в Испании

Первый в Европе филиал Русского музея открылся 25 марта 2015 года в городе Малага (Андалусия). Он расположен в здании Табакалеры (бывшей табачной фабрики) общей площадью 2,3 тыс. кв. м. Все расходы по открытию филиала Русского музея взяла на себя испанская сторона. Наряду с выставочным пространством филиал включает информационно-образовательный центр "Русский музей: виртуальный филиал", детский образовательный центр с творческими мастерскими, кинозалы, сувенирный магазин, кафе.

Как отметил на пресс-конференции директор филиала Русского музея в Малаге Хосе Мария Луна Агилар, "искусство Западной Европы невозможно понять без искусства и культуры России", деятельность филиала Русского музея позволяет европейцам познакомиться с ней и "создать мосты, которые соединяют культуру России и Испании". "Мы считаем, что участвуем в изменении мнения нашей публики и туристов о русском искусстве, культуре и в целом о России", - сказал он.