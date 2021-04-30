Владислав Тюкин стал победителем восьмого сезона проекта "Голос. Дети"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Владислав Тюкин победил в восьмом сезоне телевизионного конкурс-шоу "Голос. Дети" по итогам зрительского СМС-голосования. Финал проекта транслировался вечером в пятницу в прямом эфире Первого канала.

За Владислава Тюкина, наставником которого была Светлана Лобода, проголосовали 43,7% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще две участницы: Мария Политикова из команда Басты (Василия Вакуленко) и Елизавета Трофимова из команды Егора Крида.

Победитель получил в качестве награды статуэтку, карту с суммой 1 млн рублей на счету, сертификаты на запись собственной песни. Для награждения на сцену вышел главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта. Он поблагодарил участников, наставников, ведущих и зрителей, анонсировав кастинг на проекты "Голос" и "Голос. 60+".

Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 56% телезрителей.

Средства, собранные в ходе зрительского голосования, будут направлены в фонд борьбы с лейкемией.

О проекте "Голос. Дети"

Музыкальное шoу "Гoлoс. Дети" на Первoм канале - российская версия междунарoднoгo детского проекта "The Voice. Kids", который пользуется успехом во многих странах. В России первый сезон проекта прошел в 2014 году. В седьмом сезоне победительницей была объявлена Олеся Казаченко. Финалистами конкурса стали Софья Туманова и Артем Фокин.