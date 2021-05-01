Музыканты из разных стран откроют фестиваль Башмета в Ярославле

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Солисты из Китая, России, Франции и Швейцарии выступят в субботу с камерным ансамблем "Солисты Москвы" на открытии XIII международного музыкального фестиваля под артистическим руководством Юрия Башмета в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба Русского концертного агентства.

В прошлом году фестиваль, традиционно проводимый в городах Ярославской области в начале мая, был перенесен на осень из-за пандемии коронавируса.

"То, что сейчас мы можем вернуться к нашим обычным датам, к праздничным датам в мае, лишний раз говорит о том, что культурная жизнь восстанавливается, - заметил Башмет. - Несмотря на то, что в Ярославле мы были с фестивалем не так давно - в октябре, нам постоянно приходят запросы. Публика ждет, просит премьеры".

В рамках фестиваля, который продлится по 9 мая, зрителей ждут сразу три премьеры. Второго мая Евгений Миронов сыграет моноспектакль "Шекспир. Шостакович. Гамлет" в режиссуре Марины Брусникиной, представленный в феврале в Сочи. Еще одна ярославская премьера запланирована 4 мая - музыкально-драматический спектакль "Корабль влюбленных" Павла Сафонова с Андреем Мерзликиным, Григорием Ситявиндой, Ольгой Ломоносовой и Надеждой Лумповой в ролях. А мировая премьера оперы-оратории Александра Чайковского "Хроники. Александр Невский", посвященной отмечаемому в этом году 800-летию со дня рождения князя, состоится 8 мая.

Также в афише вечер барокко (3 мая) в исполнении бельгийского оркестра Les Muffatti, выступления швейцарского брасс-ансамбля Gstaad Festival Brass (5 мая) и Загребского камерного оркестра (6 мая), концерт этнической музыки (7 мая) с участием турецкого музыканта Кудси Эргюнера - мастера традиционной мевлевисуфийской музыки и одного из самых известных исполнителей на турецкой флейте.

Финальным аккордом фестиваля в День Победы станет "Реквием" Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского. В роли чтеца выступит Сергей Гармаш, за дирижерский пульт хоровой капеллы "Ярославия" и оркестра "Новая Россия" встанет Башмет.