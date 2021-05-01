Итальянские и французские эксперты восстановили кисть статуи императора Константина

РИМ, 1 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Кисть римского императора Константина (272-337) от бронзовой статуи восстановлена спустя 500 лет и впервые выставлена в Капитолийских музеях Рима. Как рассказал в субботу корреспонденту ТАСС директор комплекса археологических музеев и историко-выставочного наследия Клаудио Паризи Презичче, такая операция стала возможна благодаря предоставлению Лувром фаланги указательного пальца, который там хранился.

"Заключенное с Лувром соглашение предусматривает, что палец передан нам на пять лет, этот срок может быть продлен. Вполне возможно, что артефакт останется в Риме на много лет. Это огромный подарок", - сказал собеседник агентства. Подтверждение, что бронзовая фаланга из коллекции Лувра принадлежит руке от статуи Константина, было получено в 2018 году, когда Презичче возглавил исследовательскую работу. Ученые прибегли к возможностям новых технологий и создали в Риме трехмерную копию пальца, не вывозя его из Парижа. "Присоединение пальца - это не простой символический факт, - говорит специалист. - Восстановление кисти позволило по-новому взглянуть на руку и жест императора. С присоединенным пальцем мы понимаем лучше, как держалась сфера, которую он держал в руке, она не была зажата, а держалась как будто на опоре. И это важно для понимания эстетической стороны и способностей древних мастеров", - сказал Презичче.

Он уточнил, что палец присоединен таким образом, что его можно снова отделить, не нанося никакого вреда фрагментам. "Ничего не было изменено в отдельных частях, и соединение почти незаметно. Крепления находятся внутри пальца. Это позволяет снова "разобрать" руку", - рассказал Презичче. Он объяснил, что по такому принципу осуществляется любое воссоединение элементов античных произведений. Современная археология предполагает, что при любом вмешательстве оно должно быть незаметно и не нарушать оригинала (в каком состоянии он был обнаружен). Должна также сохраняться возможность возвращения к первоначальному виду.

Впервые палец был присоединен к остальной руке во Франции для выставки в 2019 году, когда кисть доставлялась из Рима. "Возможно, именно тот обмен послужил толчком к решению директора ЛувраЖан-Люка Мартинеса снова объединить руку с пальцем, но уже в Риме и надолго", - добавил Презичче.

Примечательно, что до римлян восстановленную руку с пальцем смогли увидеть не только в Париже, но и в Санкт-Петербурге. Выставка Лувра "Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны" стала результатом сотрудничества с Эрмитажем. В прославленном российском музее есть экспонаты из коллекции маркиза Джованни Пьетро Кампаны (1809-1880), одного из виднейших коллекционеров предметов античного искусства XIX века.

Разбросанная коллекция

Первые упоминания о фрагментах бронзовой императорской статуи восходят еще к XII веку. Из-за их размеров на протяжении долгого времени считалось, что это были части "колосса" Солнца, установленного императором Нероном (37-68) в свою честь. Позже перед статуей на месте высушенного озера был построен Колизей, чье название, как считается, происходит именно от "колосса" из-за внушительных размеров. Сохранившиеся до наших дней голова, а также рука со сферой неоднократно описывались в средневековых хрониках. Известно, что на Капитолийский холм они были перенесены в 1471 году, когда Папа Римский Сикст IV (1414-1484) даровал часть папской коллекции римскому народу. С этого момента начинают свою историю, насчитывающую ровно 550 лет, Капитолийские музеи.

Последние сведения, указывающие на целостность кисти, сохранились в документах первой половины XVI века. Последующие графические зарисовки изображают кисть уже без указательного пальца. Как полагают исследователи, артефакт попал на рынок антиквариата того времени.

О ценном фрагменте не было ничего известно вплоть до середины XIX века, когда он появился в коллекции маркиза Кампаны. Помимо покупки предметов искусства Кампана провел целый ряд археологических раскопок в Риме, а также бывших этрусских центрах, что позволило ему значительно обогатить свою коллекцию, которая включала до 12 тыс. экспонатов, представляющих историческую и музейную ценность. В 1857 году Джованни Пьетро Кампана, возглавлявший один из финансовых институтов Папской области, был обвинен в растрате. Его коллекция была конфискована и распродана. Часть коллекции Кампаны приобрел император Александр II для Эрмитажа. Но значительная часть собрания была продана Наполеону III и в 1863 году передана в Лувр, где и оказалась в итоге бронзовая фаланга. Во Франции долгое время не подозревали, что она принадлежит кисти с Капитолия.

В Риме сохранились элементы другой гигантской статуи императора Константина, но из мрамора. Они выставлены во внутреннем дворике Капитолийских музеев. Современные посетители усматривают сходство запечатленного в бронзе и мраморе императора с американским актером Сильвестром Сталлоне.

В музей в маске

26 апреля почти по всей Италии открылись музеи после карантина, действовавшего из-за пандемии. Работа учреждений культуры возможна теперь в выходные дни (ранее они были закрыты по выходным) по заранее заказанным билетам. Как корреспонденту ТАСС сообщили в Капитолийских музеях, все билеты на воскресенье распроданы. Посещение возможно при соблюдении строгих профилактических мер: обязателен масочный режим, повсюду в залах установлены таблички с указанием максимального числа посетителей. Перед входом осуществляется измерение температуры.