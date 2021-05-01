Спектакль студентов Константина Райкина победил на фестивале "Твой шанс"

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Спектакль "Мария Стюарт" студентов курса Константина Райкина в Высшей школе сценических искусств стал лауреатом Московского международного фестиваля студенческих спектаклей "Твой шанс". Об этом сообщили в пресс-службе смотра.

"Лучшим дипломным спектаклем из 18-и представленных на фестивале 2021 года стал спектакль "Мария Стюарт" выпускного курса Константина Аркадьевича Райкина из Высшей школы сценических искусств", - сказали в пресс-службе.

Режиссером спектакля по пьесе Фридриха Шиллера стал театральный педагог, актер театра "Сатирикон" Яков Ломкин. "По традиции фестиваля дипломный спектакль, завоевавший титул Гран-при, получает возможность весь следующий сезон идти на сцене Театрального центра СТД РФ "На Страстном", - отметили в пресс-службе.

Смотр прошел в столице с 13 по 30 апреля. На звание лучшего также претендовали студенческие спектакли из российских городов - Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Саратова, Ярославля, Санкт-Петербурга и Москвы и несколько работ зарубежных театральных школ. Зрителям были представлены спектакль Театральной школы Олега Табакова "С любимыми не расставайтесь" Александра Володина, версия чеховской "Чайки" Госинститута сценических искусств Санкт-Петербурга, постановка ГИТИСа по мотивам оперы Бенджамина Бриттена "Сон в летнюю ночь" и другие.

Помимо этого, в рамках фестиваля 2021 года состоялся проект "Абитуриент", благодаря которому желающие учиться в театральном вузе могли пройти репетицию прослушивания в ГИТИС, Институт им. Щукина, Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, Школу-студию МХАТ и Театральную школу Константина Райкина. В результате 250 абитуриентов получили советы по поступлению и программе от представителей вузов, а некоторые были приглашены на I и II туры прослушиваний.