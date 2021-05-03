Фильм "Гнев человеческий" возглавил российский кинопрокат в выходные

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Американо-британский криминальный боевик "Гнев человеческий" стал лидером российского кинопроката, собрав 145,4 млн рублей в период с 29 апреля по 2 мая. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com .

Фильм вышел в российский прокат 22 апреля. Картина режиссера Гая Ричи повествует о загадочном герое, который пытается найти заказчика серии многомиллионных ограблений в Лос-Анджелесе. Главные роли в фильме сыграли актеры Джейсон Стэтхэм, Скотт Иствуд, Джош Хартнетт, Алекс Фернс и другие.

Второе место по кассовым сборам занял отечественный фильм "Девятаев" режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, собравший 79,7 млн рублей за выходные. Действие происходит летом 1944 года. Советский летчик Михаил Девятаев в бою с немецкими истребителями сбит над вражеской территорией и попадает в плен. Теперь ему придется умереть в концлагере или снова подняться в небо, но уже на стороне немцев. Летчик решает выбрать третий вариант - побег. Роли в картине исполнили Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Тимофей Трибунцев и другие актеры.

Замыкает тройку лидеров отечественная драма "Чернобыль" режиссера Данилы Козловского, собравшая 27,2 млн рублей за выходные. Молодой пожарный на атомной станции в Припяти оказывается одним из немногих, кто знает пути под ядерным реактором достаточно хорошо, чтобы опуститься под него и выпустить воду во избежание повторного взрыва. Роли в фильме сыграли Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова и другие актеры.