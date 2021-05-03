Путин поручил кабмину создать Фонд культурных инициатив и предусмотреть для него средства

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил выделить из бюджета средства на создание Президентского фонда культурных инициатив и на работу общества "Знание".

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"Правительству РФ обеспечить создание Президентского фонда культурных инициатив, предусмотрев при формировании проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов бюджетные ассигнования на осуществление его деятельности, а также на осуществление деятельности Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и ждет доклада по этому вопросу до 1 октября.

21 апреля в послании Федеральному собранию президент заявил, что в России будет создан Фонд культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества.

Ранее советник президента РФ по культуре Владимир Толстой говорил, что фонд может быть создан в мае 2021 года, на его деятельность будут заложены 3,5 млрд рублей.