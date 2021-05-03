Умер народный артист России Ефим Каменецкий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Актер театра и кино народный артист России Ефим Каменецкий умер в понедельник в Петербурге на 86-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель Драматического театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков.

"Ефим Александрович скончался сегодня ночью в больнице. До последнего времени он продолжал выходить на сцену. Последним спектаклем в его репертуаре была комедия Михаила Жванецкого "В осколках собственного счастья", - рассказал худрук.

Более шести десятилетий Каменецкий отдал драматической сцене. Свой профессиональный путь он начал в 1958 году в Пензенском областном драматическом театре имени Анатолия Луначарского, затем работал в Казанском ТЮЗе и Казанском БДТ имени Василия Качалова, Северо-Осетинском республиканском театре русской драмы, Рижском театре русской драмы, Ленинградском театре имени Ленсовета. С 1987 года и до последних дней жизни он был одним из ведущих актеров Театра имени Веры Комиссаржевской, где сыграл десятки ролей в пьесах классического и современного репертуара.

В 1969 году Каменецкий дебютировал в кинематографе, где сыграл в общей сложности более 30 ролей. В его фильмографии - роли в картинах и телесериалах "Проводы белых ночей", "Строгая мужская жизнь", "Объяснение в любви", "20 декабря", "Антигона", "Жизнь и приключения четырех друзей", "Петр Первый. Завещание". В документальном фильме "Игра в фантазию" в 2017 году он сыграл самого себя.

Каменецкий выпустил несколько курсов студентов в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, работал как театральный педагог в Польше и Англии.

О дате прощания и месте похорон будет объявлено дополнительно.