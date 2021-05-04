Александр Розенбаум дал концерт на авиабазе Хмеймим в Сирии

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 4 мая. /ТАСС/. Народный артист России Александр Розенбаум дал концерт к майским праздникам для военнослужащих группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии на авиабазе Хмеймим.

"Еще с далеких афганских годов для меня эти командировки - это мой долг. Офицерский - как офицера запаса, гражданский, медицинский. Здесь мои сограждане, и политика меня интересует в данном случае во вторую очередь, может быть, в третью, в четвертую. <...> Здесь ваши дяди, братья, дети, ваши матери, сестры. Граждане моей страны, поэтому они имеют право на общение с песней, со стихом - такое же, как и люди, сидящие где-то в районе Смоленской площади и пьющие чашечку кофе", - сказал Розенбаум.

В прошлый раз певец выступал на авиабазе Хмеймим в 2016 году. Он рассказал, что планировал свой второй концерт в Сирии в 2020 году, но помешала пандемия нового коронавируса. "Сегодня новых песен не было, но новое - это же хорошо забытое старое. Без шлягеров тоже ж не обойтись. Как без "Вальса-бостона"? Или без "Уток"? А как здесь - у этой аудитории - без "Черного тюльпана"? Какие-то были давние песни, которые я не пел давно", - отметил Розенбаум.

Также артист исполнил песни "38 узлов", "Караван", "Я - корабль конвоя". "У меня столько песен, посвященных военнослужащим. Я ведь не просыпаюсь утром с мыслью: "Вот сегодня я напишу песню о военнослужащих, а завтра я напишу песню о футболистах". Это как оно ляжет в душу. Я свой долг творческий перед армией и флотом выполнил уже много-много раз", - считает Розенбаум.