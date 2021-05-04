Институт Седжона подготовил программу изучения корейского языка с помощью K-pop

СЕУЛ, 4 мая. /ТАСС/. Институт короля Седжона (государственный образовательный языковой центр Республики Корея) запустил новую программу изучения корейского языка с использованием материалов, относящегося к популярной культуре K-pop. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник этой организацией.

Специалисты подготовили 27 видеоуроков на английском языке, в которых на основе южнокорейских сериалов и песен популярных групп разбираются грамматика, лексика и часто употребляемые выражения. Для уроков продолжительностью один час каждый подготовлены субтитры на русском, китайском, вьетнамском и индонезийском языках, а также учебники и методические материалы.

"Мы создали и выложили в свободный доступ материалы для легкого и интересного изучения корейского языка, подходящие для молодых людей, интересующихся популярной культурой", - отметила в этой связи глава организации Кан Хён Хва.

Курс выложен на сайте Института короля Седжона и на его официальном канале в YouTube.