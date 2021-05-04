В Новороссийске открылся фестиваль патриотического кино "Малая земля"

КРАСНОДАР, 4 мая. /ТАСС/. Фестиваль патриотического кино "Малая земля" открылся в Новороссийске. В конкурсной программе будут представлены полнометражные и документальные фильмы, сообщил в своем профиле Instagram мэр Игорь Дяченко.

"В Новороссийске торжественно открылся кинофестиваль "Малая земля". По красной ковровой дорожке Первого открытого российского фестиваля прошли известные деятели отечественного кинематографа: актеры, режиссеры, кинокритики и сценаристы", - написал Дяченко.

Он отметил, что с 4 мая в городе начинаются открытые кинопоказы конкурсантов-участников кинофестиваля. В эти же дни можно посетить спецпоказы, внеконкурсные и ретроспективные программы. Все показы в рамках фестиваля являются бесплатными, количество мест в кинотеатре ограничено требованиями Роспотребнадзора. Заполняемость зала - не более 50%. Запланированы творческие вечера Максима Аверина, Дмитрия Харатьяна, Елизаветы Арзамасовой и Олега Харитонова и большой гала-концерт 7 и 8 мая с участием всех звезд, приглашенных на кинофестиваль.

Ситуация с распространением коронавируса в Краснодарском крае, по информации властей, характеризуется, как стабильная. В день фиксируется около 100 новых случаев заражения. В этом году курортный сезон в Краснодарском крае начался на месяц раньше - с 1 мая. С начала апреля разрешены массовые деловые мероприятия.