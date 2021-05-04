Артист цирка Михаил Багдасаров умер от последствий коронавируса

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Народный артист России, дрессировщик диких животных Михаил Багдасаров умер во вторник в больнице в Москве от последствий коронавируса. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Росгосцирка Татьяна Соломина.

Багдасарову было 75 лет.

"Умер Михаил Ашотович, был ковид, он лечился в больнице", - сказала собеседница агентства.

Дата и место прощания и похорон уточняются.

Михаил Багдасаров родился 23 мая 1945 года в Баку. Получил известность как создатель и руководитель аттракциона "Тигры-шоу".