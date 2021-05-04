Режиссеры, занятые в кинопроизводстве на "Ленфильме", не вошли в новый совет директоров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Режиссеры и продюсеры, занимающиеся кинопроизводством на "Ленфильме", не вошли в обновленный состав совета директоров киностудии. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил председатель совета директоров "Ленфильма", режиссер Федор Бондарчук.

"У нас новый совет директоров, - сказал Бондарчук. - Мы приняли решение, что в новом составе не будет людей, принимающих участие непосредственно в производстве фильмов на студии".

Бондарчук пояснил, что это решение связано с "конфликтом интересов", не уточнив при этом подробностей. "Это совершенно не значит, что, например, Алексей Герман, Сергей Сельянов или Александр Николаевич Сокуров не будут принимать участие в жизни студии, все ровно наоборот", - добавил он.

В числе тех, кто вошел в обновленный состав совета, - директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Светлана Максимченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов, старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь.

В прежний состав совета входили в том числе режиссер Алексей Герман, продюсер Андрей Савельев и Владимир Кириллов, который до января 2021 года являлся вице-губернатором Санкт-Петербурга.