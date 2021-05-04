"Ленфильм" объявил о создании фонда поддержки кинодебютов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Киностудия "Ленфильм" приступила к созданию фонда поддержки производства дебютных кинокартин. Об этом на пресс-конференции во вторник объявил генеральный директор студии Федор Щербаков.

"Я надеюсь, что уже в 2021 году первые средства этот фонд сможет потратить на поддержку дебютных работ", - сказал Щербаков.

Как пояснил журналистам председатель совета директоров киностудии Федор Бондарчук, на поддержку молодых кинематографистов будут направляться средства, в том числе от проката фильмов "Золотой коллекции". На киностудии также рассчитывают на финансовую поддержку фонда со стороны правительства Санкт-Петербурга и Института развития интернета. По оценкам Бондарчука, годовой бюджет фонда может составить около 250 млн рублей.

Бондарчук выразил надежду, что первыми работами, которые будут претендовать на поддержку фонда "Ленфильм дебют", станут фильмы выпускников мастерской Александра Сокурова.

Среди целей создания фонда - содействие в производстве фильмов разных жанров, имеющих прокатный потенциал в кино и на международных кинофестивалях, укрепление кинопроизводящей базы Петербурга и Северо-Запада, а также создание новых рабочих мест в киноиндустрии.