"Ленфильм" представит в июне выставочный проект, посвященный Александру Сокурову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Киностудия "Ленфильм" планирует в июне представить выставку, посвященную кинорежиссеру Александру Сокурову. Проект будет приурочен к 70-летию мастера отечественного кинематографа, сообщил на пресс-конференции во вторник руководитель культурно-выставочного центра "Ленфильм" Константин Шавловский.

"Надеемся в конце июня "грянуть" первой в России выставкой, посвященной режиссеру Сокурову. Он сам как художник выставочные проекты реализовывал, а о нем как-то никто пока еще не рассказывал в таком формате, и мы хотим это сделать", - сказал Шавловский.

По его словам, это будет "выставка-путешествие", которая охватит шесть локаций, каких именно - пока не уточняется. В числе кураторов проекта - главный редактор журнала о кино "Сеанс" Василий Степанов, кинорежиссер и сценарист Николай Хомерики и другие.

"Для меня очень важно то, что фильмы реставрируются. Совместно с Госфильмофондом начали работу по оцифровке ленфильмовских картин Александра Николаевича", - рассказал на пресс-конференции председатель совета директоров киностудии Федор Бондарчук.

Также в планах культурно-выставочного центра "Ленфильм" - серия проектов к Петербургскому международному культурному форуму, посвященная советской киномузыке. Ее предполагается реализовать совместно с музыкантом и писателем Олегом Нестеровым. "Первая серия проекта будет посвящена Альфреду Шнитке. Если все получится удачно, то в 2022 году очень хотелось бы сделать выставку, посвященную Каравайчуку", - отметил Шавловский.