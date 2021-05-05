Пласидо Доминго споет в опере Верди "Травиата" в Большом театре

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на своей Исторической сцене открывает в среду серию представлений оперы Джузеппе Верди "Травиата" со звездным составом исполнителей главных партий. В их числе значатся Пласидо Доминго, Ирина Лунгу, Артуро Чакон-Крус, Зузана Маркова, Динара Алиева, Эльчин Азизов, Маттео Липпи, Липарит Аветисян, Василий Ладюк. Показы спектакля пройдут с 5 по 9 мая, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"С 5 по 9 мая на Исторической сцене Большого театра пройдут представления оперы "Травиата", одного из самых популярных шедевров Джузеппе Верди. Во всех ведущих партиях выступят звезды мировой оперы. Главным событием майских представлений станет выступление на нашей сцене выдающегося оперного певца Пласидо Доминго в партии Жоржа Жермона (6 и 9 мая)", - сказала Новикова.

Она отметила, что в нынешнем, 245-м сезоне Большого театра Доминго уже предстал и как певец, и как дирижер, и как педагог, дающий мастер-классы для молодых певцов. "Сначала состоялся его дирижерский дебют в Большом: Пласидо Доминго продирижировал операми "Манон Леско" и "Богема" Джакомо Пуччини. Затем представил на сцене Большого два гала-концерта формата "Доминго и друзья". Совсем недавно, в апреле Доминго впервые спел в спектакле Большого, исполнив в опере "Дон Карлос" Верди одну из своих коронных партий - Родриго. И вот теперь он предстанет в партии Жоржа Жермона в опере Верди "Травиата", - уточнила пресс-атташе.

По ее словам, "с "Травиатой" связан один из личных рекордов Доминго - в этой опере он выходит на сцену уже 60 лет!". "В 19 лет он спел небольшую партию Гастона, в следующем 1961 году исполнил свою первую в жизни главную оперную партию - Альфреда Жермона. Для своего дирижерского дебюта, который состоялся в Нью-Йорке (в сезоне 1973/1974 годов) Доминго вновь выбирает "Травиату". А после перехода на баритоновый репертуар с триумфальным успехом исполняет партию Жермона-отца. Его интерпретация покорила слушателей Метрополитен-оперы, Оперы Лос-Анджелеса, Баварской и Венской опер, лондонской Королевской оперы "Ковент-Гарден" и миланского театра "Ла Скала", овациями были встречены его выступления в Мариинском театре, на фестивалях в Арена ди Верона и Флорентийский музыкальный май. Произвели настоящий фурор недавние спектакли в Берлинской государственной опере", - рассказала пресс-атташе ГАБТ.

Об опере и ее исполнителях

Что касается "Травиаты", то, по словам Новиковой, она "впервые появилась на афишах Большого в 1858 году и с тех пор ни разу надолго не исчезала". "Нынешняя постановка - работа знаменитой Франчески Замбелло, трехкратного лауреата престижной премии Лоуренса Оливье и автора более 100 спектаклей, которые идут по всему миру. В ее режиссерской карьере это пятая "Травиата" и третья постановка в Большом", - уточнила собеседница агентства. "Спектакль создавался для Исторической сцены, только открывшейся после реконструкции в 2012 году, и до сих пор является украшением репертуара ГАБТ", - подчеркнула Новикова.

"В нынешних показах вместе с Пласидо Доминго 6 и 9 мая выступит Ирина Лунгу, одна из блистательных Виолетт нашего времени, сделавшая впечатляющую карьеру на многих оперных сценах мира. В 2007 году она впервые выступила в этой партии на сцене "Ла Скала", и с тех пор спела ее более 130 раз - в Риме, Венеции, Неаполе и Турине, Париже, Вене, Мадриде, Цюрихе, Берлине и Гамбурге, Токио и Сеуле; в 2017 году ее "мерцающее сопрано" зазвучало в стенах Большого", - отметила пресс-атташе ГАБТ. "А в роли Альфреда Жермона предстанет Артуро Чакон-Крус. После победы на международном конкурсе Пласидо Доминго "Опералия" в 2005 году певец стал широко известен не только у себя на родине в Мексике, но и в США и Европе, где выступал на сценах главных оперных домов. В 2012 году он дебютировал в Большом театре - как раз в партии Альфреда, одной из ключевых в его репертуаре", - сказала Новикова.

Она обратила внимание, что в главных партиях выступят также ведущие солисты Большого - Динара Алиева (Виолетта, 7 мая) и Эльчин Азизов (Жорж Жермон, 5 и 7 мая). "В роли Альфреда 7 мая предстанет Маттео Липпи, именно эта партия принесла певцу любовь и признание меломанов", - продолжила перечень исполнителей пресс-атташе ГАБТ.

"В спектаклях 5 и 8 мая партию Виолетты вновь на нашей сцене поет чешское сопрано Зузана Маркова, а Альфреда Жермона - Липарит Аветисян, дебютировавший с этой партией на сцене Большого в мае 2017 года. Приглашенный солист Большого Василий Ладюк предстанет в спектакле 8 мая в роли Жоржа Жермона, именно эту партию он пел на премьере постановки Франчески Замбелло в 2012 году", - уточнила Новикова.

Она подчеркнула, что впервые за дирижерский пульт в "Травиате" встанет Кери-Линн Уилсон, "признанный интерпретатор итальянской музыки XIX века". "В Большом она дирижирует операми Верди и Пуччини - "Бал-маскарад", "Дон Карлос", "Богема", "Манон Леско", а также "Иолантой" Петра Чайковского", - заключила пресс-атташе ГАБТ.