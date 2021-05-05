РАМТ покажет спектакль-эксперимент к юбилею премьеры сказки Прокофьева "Петя и Волк"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российский академический молодежный театр (РАМТ) покажет экспериментальный проект режиссера Егора Перегудова и композитора Петра Айду, приуроченный к годовщине премьеры симфонической сказки "Петя и Волк" на сцене театра. Показ пройдет в рамках мероприятий к 100-летию РАМТа, сообщили в его пресс-службе.

"В Российском академическом молодежном театре состоится премьера экспериментального спектакля Егора Перегудова и Петра Айду "Петя, волк и Володя-музыкант", жанр которого авторы определяют как "симфонический цирк", - сказали в пресс-службе.

В театре отметили, что спектакль посвящен 85-летию со дня премьеры симфонической сказки "Петя и волк", надписанной Сергеем Прокофьевым по заказу Центрального детского театра. 5 мая 1936 года текст произведения впервые представила художественный руководитель театра Наталия Сац.

В постановке прозвучат тексты либретто музыкальных сказок "Петя и Волк" Сергея Прокофьева и произведения "Володя-музыкант", написанного Леонидом Половинкиным также по заказу Наталии Сац. Авторы спектакля-эксперимента ставят целью открыть заново для современной музыки советский авангард и научить детей воспринимать симфоническую музыку, пояснили в пресс-службе.

Комиссар "Персимфанса" (Первого симфонического ансамбля без дирижера) Петр Айду рассказал, что у сказок Половинкина и Прокофьева есть общая основа - "взаимное притяжение между абстрактной симфонической формой и поиском простоты, радости и трогательного содержания".

Как пояснил режиссер спектакля Егор Перегудов, эксперимент в этой работе - это "соединение консервативного мира классической музыки с театральной стихией, игрой и хулиганством, без которых сложно представить современный театр для детей". "Музыканты оркестра "Персимфанс" окончательно нарушают академический этикет. В масках животных из стада пионера Володи они "пасутся" на поляне со скрипками и гобоями в руках. Птичка-флейта летает под колосниками, а Волк из трех валторн ездит на мотоцикле с коляской", - описали в пресс-службе.