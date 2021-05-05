Сергей Женовач представит премьеру спектакля "В окопах Сталинграда" в МХТ им. Чехова

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова представит 5 и 6 мая премьерные показы спектакля своего художественного руководителя Сергея Женовача "В окопах Сталинграда" по одноименной повести Виктора Некрасова. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Наталья Витвицкая.

Как определил сам Женовач, жанр созданного им спектакля - монологи о войне. "Нам хотелось высказаться еще к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, но из-за пандемии премьеру пришлось перенести. Сейчас вокруг военной темы столько ведется разных разговоров, неверные оценки, наговоры. Война для многих уже не Отечественная, а только мировая. Мне кажется, это неправильно. Для своей работы я выбрал честную повесть Виктора Платоновича Некрасова "В окопах Сталинграда". Это полностью мужская история", - считает режиссер.

Виктору Некрасову было чуть больше 30, когда он стал участником битвы за Сталинград. Рядом, на передовой, находились его сверстники, обычные молодые ребята, но именно им предстояло определить ход войны, ее перелом. В 1946 году Некрасов пишет свою первую книгу о войне "В окопах Сталинграда".

"Обратившись к этому произведению, Сергей Женовач выступил автором инсценировки и режиссером спектакля, - сказала пресс-атташе МХТ. - В постановочную группу вошли художник Александр Боровский, художник по свету Дамир Исмагилов, музыкальное оформление выполнил Григорий Гоберник. Главную роль - молодого лейтенанта Юрия Керженцева - исполняет Артем Быстров, один из ведущих актеров нового поколения МХТ имени А. П. Чехова".

Мнения участников постановки

Перед премьерой своим мнением о спектакле поделились его участники. Так, исполнитель главной роли убежден, что "про Великую Отечественную войну необходимо рассказывать, ставить спектакли и снимать кино". "Но делать это не пафосно и не про победы. А о том, какой ценой нам эти победы достались. Эта окопная правда, о которой пишет Некрасов и говорит Женовач. Она заключается в том, что эти люди никого на войне не осуждали. Они все были на грани жизни и смерти. Каждый день. Каждую минуту. Поэтому, когда кто-то из них впадал в истерику или делал что-то не то, на это закрывали глаза. Потому что вчера этот "кто-то" вытаскивал из-под пуль друзей, рискуя жизнью", - сказал Быстров.

Его коллега по спектаклю Армен Арушанян также считает, что о войне нужно помнить. "И помнить тех, кто остановил этот ужас, - подчеркнул он. - Тех, о ком пишет Некрасов в книге "В окопах Сталинграда". Через этих персонажей, реально существовавших в жизни фронтовика Некрасова, мы погружаемся в прошлое и пытаемся осознать войну. Стараемся понять, как они размышляли, какие у них были принципы, ценности, как они преодолевали страх. "Люди - вот тот бетон, который сдержал немцев", - говорит один из героев этой истории. Об этих людях наш спектакль".

Еще один участник постановки Артем Волобуев назвал себя особенным в спектакле "В окопах Сталинграда". "Я ведь из Волгограда. Все мое детство, школа, первый институт - все это было в Волгограде. Мамаев курган для меня не просто словосочетание. Пацанами мы там проводили целые дни, пытаясь откопать какой-нибудь военный трофей. И находили! Каски, штыки, пистолеты, гильзы. Дом Павлова - тоже не какой-то абстрактный дом. Облазан с подвала до самого последнего этажа. Словом, все названия и все места действия нашего спектакля для меня вырастают объемно. Волгоград вообще патриотичный город. Там все знают, кто с кем воевал, в какие годы и кто кого победил. А сейчас все меньше людей могут этим похвастаться", - оценил актер значимость премьерного спектакля, в котором участвует.