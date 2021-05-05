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"Майор Гром: Чумной Доктор" и "Серебряные коньки" вышли на Netflix

В сервисе пообещали, что фильмы будут доступны и для иностранных зрителей, однако не уточнили, когда именно

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российские фильмы "Майор Гром: Чумной Доктор" и "Серебряные коньки" вышли на стриминговом видеосервисе Netflix. Об этом в среду сообщается в Twitter онлайн-кинотеатра.

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"Есть две новости: хорошая и хорошая. Готовы? "Майор Гром: Чумной Доктор" и "Серебряные коньки" доступны к просмотру на Netflix", - говорится в сообщении.

В сервисе уточнили, что фильмы также будут доступны для иностранных зрителей, однако не уточнили дату. "Пока фильм доступен только в России, но скоро появится и в других странах", - говорится в сообщении.

"Майор Гром: Чумной Доктор" создан по мотивам оригинального комикса издательства Bubble и вышел в прокат в весной 2021 года. Мелодрама "Серебряные коньки" вышла в прокат в декабре 2020 года, картина удостоена премии "Ника" за лучшую работу художника.

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