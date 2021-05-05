В России утвердят формы паспортов на музыкальные инструменты с культурной ценностью

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Минкультуры РФ подготовило проект об утверждении форм паспортов на музыкальные инструменты и смычки, представляющие культурную ценность. Документ опубликован в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

"Изменения, вносимые в приказ [Минкультуры от 18 сентября 2020 г. № 1110], предусматривают, что паспорта на музыкальные инструменты или смычки, отнесенные (не отнесенные) по результатам экспертизы культурных ценностей к культурным ценностям, либо к культурным ценностям, имеющим особое значение, либо к культурным ценностям, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза, являются защищенной полиграфической продукцией с уровнем защиты от подделки "Б". Введение защищенных паспортов от подделки является мерой, обеспечивающей предотвращение незаконного вывоза из Российской Федерации музыкальных инструментов, являющихся культурными ценностями", - следует из пояснительной записки к документу.

Выданные паспорта будут подлежать обмену в течение года после вступления в силу приказа без повторного взимания государственной пошлины за выдачу паспорта. Контроль за исполнением документа предложено возложить на статс-секретаря - заместителя министра культуры РФ Аллу Манилову.

Данный проект разработан для обеспечения защиты бланков паспортов на музыкальные инструменты или смычки, вывозимые из России музыкантами в связи с их гастрольной деятельностью.

В феврале 2021 года правительство РФ утвердило положение о единой базе данных музыкальных инструментов и смычков, создаваемой в рамках закона "О вывозе и ввозе культурных ценностей".

В декабре 2019 года в закон "О вывозе и ввозе культурных ценностей" были внесены изменения. Они предусматривают маркировку инструментов и смычков, представляющих культурную ценность, с целью их идентификации при пересечении границы РФ и оформление паспортов на них.