Место обвала на крепостной стене в Смоленске укрепят до 8 мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Укрепление места обвала стены Смоленской крепости проведут до 8 мая, также будут восстановлены ограждающие конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

Часть строительных лесов, обустроенных для реставрации Смоленской крепостной стены, обрушилась 4 мая из-за сильного ветра и упала на маршрутный микроавтобус. Ранее в ночь на 1 мая произошло обрушение части Смоленской стены позади сквера Памяти Героев.

"Сейчас мы оцениваем последствия и разрабатываем дорожную карту проведения ремонтных работ. В первую очередь необходимо восстановить ограждающие конструкции и укрепить место обвала, это мы планируем сделать до 8 мая. Также до конца августа мы разработаем проектно-сметную документацию на противоаварийные работы, которые завершатся уже в этом году", - отметил первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, чьи слова цитирует пресс-служба.

Как уточняется в материале, дорожной картой также предусматривается разработка проектно-сметной документации на комплексную консервацию 21-го прясла Смоленской крепости и объектов, не вошедших в проект реконструкции.

Памятник архитектуры, истории и культуры "Смоленская крепостная стена" построен в конце XVI - начале XVII веков. На протяжении столетий стена выполняла роль одного из главных форпостов на западном рубеже России. Ее строил Федор Конь - тот же зодчий, что возводил стены Московского Кремля. До нашего времени сохранились 18 из 38 башен и 21 прясло общей протяженностью около 3,5 км. В 2020 году началась реставрация башен и участков крепостной стены, работы планируется завершить в 2023 году.