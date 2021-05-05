Артисты Мариинки во главе с Гергиевым представят в Северной Осетии премьеру "Летучей мыши"

ВЛАДИКАВКАЗ. 5 мая. /ТАСС/. Премьера оперетты "Летучая мышь" в исполнении артистов филиала Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева состоится в Северной Осетии 6 мая в рамках юбилейного XХ Московского пасхального фестиваля. В среду поезд фестиваля с коллективом и руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым прибыл в республику, сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"6 мая филиал Мариинского театра представит публике необычную премьеру - оперетту "Летучая мышь" Иоганна Штрауса в постановке Алексея Степанюка. Над костюмами и декорациями работает Вячеслав Окунев, над хореографией - Илья Устьянцев. Продирижирует премьерой маэстро Валерий Гергиев", - говорится в сообщении. В тот же день в республике выступит пианист Даниил Трифонов - лауреат престижных современных международных музыкальных конкурсов: им. Ф. Шопена в Варшаве, им. Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и им. П. И. Чайковского в Москве.

Накануне, уже в среду вечером, коллектив под руководством Валерия Гергиева представит публике в Северной Осетии произведения из "золотого фонда" мировой классической музыки в исполнении мировых инструменталистов и ведущих солистов Мариинского театра.

Столица Северной Осетии стала 15-м городом на маршруте масштабного тура. В этом году фестиваль продлится 25 дней и пройдет в 25 городах.

Московский Пасхальный фестиваль - одно из самых крупных и ожидаемых событий в культурной жизни страны. В свой юбилей фестиваль намерен подтвердить высочайший статус музыкального события мирового уровня и порадует зрителей обширной географией и насыщенными программами: симфонической, хоровой и звонильной. Фестиваль проводится в России с 2002 года по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева, а также при поддержке правительства Москвы, Министерства культуры РФ и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.