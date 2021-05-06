Слава — это призвание: как Джордж Клуни стал звездой, не снявшись ни в одном блокбастере

Сложно представить человека более подготовленного к славе, чем Джордж Клуни: его папа Ник всю жизнь проработал телеведущим и был знаменитостью если не национального масштаба, то уж точно на уровне штата Кентукки; его мама Нина — экс-королева красоты; его тетя Розмари была известной певицей в 1950-е годы; а дядя Хосе Феррер был первым латиноамериканцем, выигравшим "Оскар". В детстве Джордж думал, что быть знаменитым — это полноценная работа. "В моей жизни не было секунды, когда я не думал о том, что в любой момент, даже когда я принимаю душ или плаваю в бассейне, кто-то может наблюдать за мной и фотографировать", — отмечает актер. Несмотря на такое детство, он далеко не сразу подался в шоу-бизнес. Страстью Клуни был бейсбол, поэтому на протяжении двух лет он пытался попасть в знаменитый клуб "Цинциннати Редс", но, к сожалению, это ни к чему не привело. Тогда Джордж решил пойти по стопам отца и поступил в колледж на факультет журналистики. Правда, нельзя сказать, что он относился к учебе серьезно — его больше интересовали вечеринки и девушки, поэтому сбить молодого студента с этого пути было очень просто. Его кузены Мигель и Рафаэль пригласили Клуни на съемки фильма. Тот довольно быстро очаровался атмосферой съемочной площадки и все-таки решил попробовать себя в шоу-бизнесе. Будущий актер бросил колледж и переехал к тетке на диван в Калифорнии. Отец Ник, зная о подводных камнях этой индустрии, пытался отговорить сына: "Он сказал, что вероятность того, что я достигну успеха, равняется нулю, так что это очень глупо. Он был абсолютно прав, мне потребовалось очень много удачи", — вспоминает актер.

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Удача улыбнулась Клуни далеко не сразу, и его прослушивания были такими же безрезультатными, как и попытки стать профессиональным бейсболистом. Актер начал получать небольшие роли в сериалах только спустя два года после переезда в Голливуд, и пока актерское ремесло не приносило никакого дохода, он рисовал шаржи в торговых центрах, работал в женском обувном магазине, продавал страховку и собирал табак. На протяжении всех восьмидесятых Клуни перебивался небольшими ролями в низкопробных сериалах, но в целом его все устраивало. Успех молодых коллег Джорджа тоже не очень-то расстраивал: если у них получилось, значит, и у него есть шанс. К тридцати годам Клуни рисковал стать актером средней руки, про которого рано или поздно (скорее рано) все позабыли бы, — он соглашался на работу в таких проектах, как спин-офф фильма "Уж кто бы говорил" или треш-ужастик "Возвращение помидоров-убийц". Актера отрезвила смерть его дяди Джорджа: в свое время тот был многообещающим пилотом, повесой и любимцем женщин, но в итоге спился и закончил свою жизнь один в старом трейлере. Клуни, прямо как старик Скрудж в рождественском рассказе Чарльза Диккенса, увидел свое будущее и решил взяться за ум. Тогда по студии Warner Bros. ходили слухи, что к съемкам готовится новый сериал "Скорая помощь", и Клуни решил заполучить себе роль в новом проекте во что бы то ни стало. Роль педиатра-ловеласа Дага Росса изначально была небольшой, но обаяния Клуни хватило на то, чтобы влюбить в себя миллионы. Буквально. Каждую серию шоу смотрело до 40 миллионов человек, что невероятно, особенно по нынешним временам, когда зрительская аудитория в 12 миллионов человек считается большим успехом. "Слава на телевидении отличается от кино. Я был в спальнях 40 миллионов людей, и они могли заставить меня говорить или замолчать с помощью телевизионного пульта".

Описание Актеры сериала "Скорая помощь" празднуют выпуск 100-го эпизода, 20 октября 1998 года © AP Photo/Rene Macura

Любой актер в глубине души мечтает именно о кино, но, как остроумно заметили в фильме "Та еще парочка", всего нескольким актерам удалось это сделать — Вуди Харрельсону и Джорджу Клуни. "Скорая помощь" стала настолько популярной, что на нее начали обращать внимание именитые голливудские режиссеры. Однажды на съемочную площадку пришел Стивен Спилберг и после съемок одной из сцен с Клуни сказал, что тот может стать настоящей звездой, если перестанет так много мотать головой. Но даже столь ценный совет помог ему пробиться в кино далеко не сразу: ужастик Роберта Родригеса "От заката до рассвета", мелодрама "Прекрасный день" — ни одному из фильмов не удалось стать кассовым хитом. Даже, казалось бы, очевидный прорыв — картина "Бэтмен и Робин" Джоэла Шумахера закончилась полным провалом и травмировала актера настолько, что спустя много лет он пытался отговорить своего друга Бена Аффлека от роли Бэтмена. Долгожданная слава в кино пришла к Клуни после выхода драмы "Идеальный шторм". Он закрепил этот успех в картине "Одиннадцать друзей Оушена" Стивена Содерберга, с которым актер познакомился на съемках "Вне поля зрения".

Парадокс Клуни состоит в том, что, он хоть и считается крупнейшей голливудской звездой наравне с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо, в его фильмографии нет блокбастеров. Он не снимался в таких безусловных хитах, как "Титаник" или "Троя", и хотя большинство фильмов с его участием заработали хорошую кассу, нельзя сказать, что они изменили мир кино навсегда. Трилогия про Оушена и его команду и трагичный "Идеальный шторм" так и остались самыми крупными фильмами в его карьере. Популярность Клуни другого толка — он похож на звезд старого Голливуда, например, Кларка Гейбла или Кена Кларка, которым не надо было сниматься в картинах про супергероев, чтобы заслужить всеобщую любовь

Описание Эдди Джемисон, Кейси Аффлек, Карл Райнер, Скотт Каан, Берни Мак, Эллиотт Гулд, Брэд Питт, Джордж Клуни, Мэтт Дэймон, Дон Чидл и Цинь Шаобо на съемках фильма "13 друзей Оушена", 2007 год © imago images/United Archives via Reuters Connect

Печальный опыт "Бэтмена и Робина" убедил актера в том, что если он не контролирует производство фильма от начала до конца, он никогда не может быть уверен в его качестве, поэтому Клуни старается если не режиссировать, то, по крайней мере, продюсировать проекты со своим участием. Только так он может гарантировать, что это фильм Джорджа Клуни. При этом он всегда интересовался не крупными проектами, а серьезными и небольшими по бюджету политическими драмами. В своем режиссерском дебюте "Признания опасного человека" Клуни рассказал историю о телеведущем, находящемся на службе ЦРУ. После того как он открыто раскритиковал администрацию Джорджа Буша — младшего и войну в Ираке, его назвали предателем. Ответом актера, а теперь еще и продюсера и режиссера стал черно-белый фильм "Спокойной ночи и удачи" про борьбу журналиста Эдварда Марроу с сенатором Джозефом Маккарти, который был ярым антикоммунистом. За это в пятидесятые Марроу тоже называли предателем, так что историческая параллель здесь налицо. Политикой актер занимается не только на экране, но и в реальной жизни. Он близко дружит с Бараком Обамой, участвовал в президентской кампании Хиллари Клинтон, а также активно выступал за урегулирование Дарфурского конфликта в Судане. Актер поддерживает ЛГБТ-организации и постоянно жертвует деньги на благотворительность — например, в прошлом году он направил пожертвования на борьбу с COVID-19 и жертвам взрыва в порту Бейрута. Вообще вопреки его статусу секс-символа и одного из самых желанных холостяков Голливуда Клуни очень редко можно было увидеть в романтической роли. Например, в комедийном ключе в "Невыносимой жестокости" братьев Коэн или в трагическом — в "Американце" Антона Корбейна. Исключением является разве что еще одна его режиссерская работа "Любовь вне правил", где он борется с Джоном Красински за сердце Рене Зеллвегер. При этом небольшие бюджеты явно не мешали качеству его фильмов — на счету Клуни шесть номинаций на "Оскар" и две победы. Вместе с Брэдом Питтом он является единственным актером, который получил приз киноакадемии также в качестве продюсера.

Описание Джордж Клуни в роли Августина Лофтхауса в фильме "Полночное небо" © Netflix