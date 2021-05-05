Путин направил приветствие участникам гала-концерта акции "Спасибо за верность, потомки!"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VI гала-концерта общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!". Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"У истоков создания вашего замечательного творческого проекта стоял Василий Семенович Лановой - настоящий патриот и гражданин. Он понимал исключительную важность сохранения для будущих поколений исторической правды о Великой Отечественной войне и ее героях, отдавал этой благородной и востребованной работе много душевных сил и энергии. И каждый год именно по его инициативе Государственный Кремлевский дворец становился центром проведения общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!", - отметил президент.

Глава государства обозначил высокую миссию мероприятия, которая объединила ветеранов, участников волонтерских, добровольческих организаций, военнослужащих, а также учащихся суворовских и кадетских училищ.

"Отрадно, что организаторы нынешнего мероприятия приняли решение продолжить дело Василия Семеновича Ланового, - подчеркнул президент. - Такие масштабные, содержательные, истинно народные форумы чрезвычайно востребованы. Они обращают нас к ратной истории Отечества, имеют огромное значение для воспитания молодежи".

VI гала-концерт общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!" проходит в подмосковном Красногорске. Актер Василий Лановой выступал в роли художественного руководителя мероприятия. Лановой умер 28 января 2021 года на 88-м году жизни. Он известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и многим другим. В 2015 году он стал соучредителем общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". Являлся сопредседателем его центрального штаба.